De rivaux à coéquipiers : Dillon Brooks et Devin Booker prêts à enflammer Phoenix

« J'ai adoré jouer à Phoenix en tant qu'adversaire, et maintenant j'ai 40 matchs (à domicile). Ça va être génial. » Dillon Brooks savoure son arrivée à Phoenix. Après six premières saisons à Memphis, puis les deux dernières à Houston, l'ailier a pris la direction des Suns cet été après avoir été inclus dans l'échange autour de Kevin Durant, désormais aux Rockets.

Une franchise de l'Arizona qui avait très envie de s'attacher ses services, en plus de la principale contrepartie dans le cadre du transfert, Jalen Green.

« On a fait l’échange impliquant Kevin Durant, et Dillon était une cible. Dillon correspond exactement à ce que nous recherchons. C’est exactement le genre de joueur que nous voulons ici : il a une mentalité défensive, il est dur et il défend ses coéquipiers », énumère le propriétaire Mat Ishbia.

Autant de qualités auxquelles les Suns ont déjà été confrontés par le passé, comme adversaires. Devin Booker est particulièrement bien placé pour en parler. Les deux hommes ont été en confrontation directe plus d'une dizaine de fois, et Dillon Brooks a souvent été chargé de défendre sur le meneur/arrière des Suns.

Les tensions ne gênent pas Devin Booker

Le tout avec son lot – commun avec Dillon Brooks – de « trashtalking », que ce soit dans la Grande Ligue ou dans le contexte international. Désormais coéquipiers, les deux hommes vont mettre de côté ces épisodes passés.

« Je l’ai appelé dès que l’échange a été conclu. On avait déjà une bonne communication, on est de plus en plus sur la même longueur d’onde, on veut gagner, on veut être compétitifs. Et on est en contact constant, tout le temps. On est deux leaders qui avancent ensemble, pas séparément », lâche le Canadien.

Un discours auquel son leader, qui apprécie la dimension « bulldog » apportée par Dillon Brooks, ne peut qu'adhérer. « C’est une question de respect, au final. C’est pour ça qu’on est là : pour se battre au plus haut niveau. Et je préfère largement quand ça devient tendu, plutôt que de prendre une voie plus ‘soft'. Les fans vont adorer ça. Tout le monde sera content qu’il soit désormais de notre côté, et moi, j’ai hâte d’aller sur le terrain et de me battre à ses côtés », termine Devin Booker.