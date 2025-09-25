Plus que jamais, Devin Booker veut s’imposer comme leader

Sur les photos du « media day » des Suns, Jalen Green apparaît au centre du jeu, entouré de Devin Booker et Dillon Brooks. Mais on ne s'y trompe pas. « Devin Booker est le ‘franchise player' », rappelle le propriétaire Mat Ishbia à ceux qui en douteraient.

« C’est l’un des plus grands Suns de tous les temps. Il a été ici toute sa carrière. Il a signé une prolongation pour rester ici toute sa carrière. Le meilleur chez Devin, c’est qu’il veut être ici, tout comme nous voulons qu’il soit ici, et c’est à ça que ressemble un mariage réussi », développe le dirigeant dont le joueur phare a prolongé cet été jusqu'en 2030 avec un salaire moyen de 72.5 millions de dollars pour les deux saisons supplémentaires.

Le signe, attendu, que « D-Book » est redevenu la pierre angulaire du projet des Suns. Et ceci après l'échec retentissant de ce « Big Three » monté avec Kevin Durant et Bradley Beal, deux hommes partis durant l'intersaison. Résultat : Devin Booker, qui se serait montré trop respectueux vis-à-vis de « KD », va devoir faire un peu plus entendre sa voix.

« L’aspect leadership va être plus important que jamais cette année. Il suffit de regarder notre effectif, l’âge de notre effectif. Avec l’expérience que j’ai acquise et ce que j’ai vu, je vais faire tout ce que je peux. Je vais toujours faire entendre ma voix », affiche-t-il.

Comme il le faisait l'an dernier déjà, avec le sentiment de l'avoir « beaucoup » utilisée. « Mais on n'y est pas arrivé. Ce n’était pas aussi connecté qu'on l'aurait voulu. Je ne pense pas que quelqu’un ait eu des problèmes avec un autre en dehors du terrain. On n'était tout simplement pas assez connectés », déplore l'arrière.

Un « privilège » pour Jordan Ott

Alors que son ancien coach Mike Budenholzer lui aurait demandé, en cours de saison dernière, de… moins parler, il estime que le fait de prendre la parole « est bénéfique pour l’équipe, surtout avec ce groupe actuel, pour la progression de n’importe quel jeune joueur. J’ai passé beaucoup de temps avec ces gars-là. Ils me posent déjà les bonnes questions. »

Avec ses dix années d'expérience dans la Grande Ligue, Devin Booker, joueur le plus capé d'un effectif composé pour moitié de joueurs avec moins de trois saisons dans les jambes, a des réponses à donner. Jordan Ott se dit d'ailleurs chanceux de démarrer sa carrière avec « une superstar, un gars qui a fait ses preuves dans la ligue, à tous les niveaux. NBA. Jeux olympiques. C’est un privilège. C’est son équipe. »

Une équipe dont on se demande quel chemin elle va pouvoir se frayer au sein de l'Ouest. L'an passé, les Suns n'ont même pas atteint les playoffs. Alors que quatre ans plus tôt, en 2021, ils étaient en finale NBA.

« Après être parti d’en bas et avoir été tout près d’accomplir la mission, j’ai encore un travail à finir ici. Je sais à quel point cela compterait pour cette ville et pour cette organisation. C’est mon rôle comme leader, ma responsabilité comme ‘franchise player' », affiche Devin Booker en parlant d'un titre qui paraît pourtant lointain.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 75 37 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.