Devin Booker trop respectueux de Kevin Durant ?

Après avoir été baladé de franchise en franchise, Vasilije Micic a décidé de revenir en Europe, et la saison passée, il était aux premières loges pour assister à l'échec du « Big Three » des Suns. Un passage d'autant plus frustrant à titre personnel qu'il n'aura joué que 21 minutes en cinq matches pour aucun point marqué, mais il a eu le temps de se rapprocher de Kevin Durant notamment.

« Kevin Durant était surpris de voir à quel point les Suns ne l’utilisaient pas à Phoenix pour ce qu'il savait faire », rapporte le Serbe. « KD a souvent un langage corporel un peu intimidant, mais en réalité c’est un type très relax, vraiment. C'est juste qu'il doit garder une certaine distance pour ses propres raisons, mais il est très ouvert pour discuter avec les gens, etc. »

Les deux se sont rapprochés lorsque Durant soignait une blessure à la cheville. « Sa vision du basket est à un niveau totalement différent en termes de compréhension », a déclaré Vasilije Micic. « Rien n’est laissé au hasard. En plus de tout le travail qu’il fournit, il étudie les adversaires. Il est extrêmement intelligent. »

Vasilije Micic a ensuite été interrogé sur Devin Booker, et il ne le range pas dans la même catégorie que Kevin Durant. « Booker est un type exceptionnel, mais différent… Il pense que la saison régulière, c’est le « money time ». Mais c’est aussi un leader remarquable. Il était un peu dans l’ombre, mais pas de manière négative, mais parce qu’il respecte énormément KD. »

Cet été, les Suns ont décidé de briser ce « Big Three » et Devin Booker a été prolongé au prix fort. L'arrière All-Star redevient le vrai patron de l'équipe, et Vasilije Micic pense que ce sera différent.

« Son propre leadership est assez solide. Il est très tourné vers l’équipe, vers l’implication de tous les joueurs, mais ça n’a pas vraiment pu s’exprimer parce que KD était plus grand que tout. »