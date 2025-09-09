De retour en Euroleague, Vasilije Micic a signé « le contrat de sa vie »

Après deux saisons frustrantes en NBA, Vasilije Micic a décidé de revenir en Europe, en signant à l'Hapoël Tel-Aviv. Un choix crucial pour lui, à bientôt 32 ans.

« La décision la plus importante de ma vie, sur le plan du basket », juge-t-il même. Il ne fallait donc pas se manquer, surtout après deux années à voyager aux États-Unis sans trouver sa place.

« Je voulais m'installer quelque part, trouver une paix intérieure. Les expériences de transfert sont déplaisantes et je souhaitais de la sécurité », raconte le Serbe. « Beaucoup d'équipes étaient sceptiques et je voulais être patient. J'avais déjà fait une croix sur la NBA mais ce transfert avec Charlotte m'a donné quinze jours de plus. »

Pisté par le Real Madrid, l'Hapoël Tel-Aviv, Fenerbahce et l'Olympiacos

Transféré de Phoenix à Charlotte, Vasilije Micic a ensuite été envoyé à Milwaukee, avant d'être coupé dans les premiers jours de juillet. Ensuite, « beaucoup d'équipes m'ont mis la pression avec des deadlines », indique le meneur de jeu, qui confirme en tout cas ne pas avoir vraiment parlé avec le Panathinaikos.

Mais quelles étaient donc les équipes intéressées par le MVP de la saison régulière 2021 et double MVP du Final Four (2021, 2022) en Euroleague ? « Le Real Madrid, l'Hapoël Tel-Aviv, Fenerbahce et l'Olympiacos », liste-t-il, en ajoutant que « certaines équipes ne pouvaient pas me suivre financièrement ».

C'est sans doute pour cela qu'il n'est pas revenu à l'Etoile rouge de Belgrade ni à l'Efes d'Istanbul, deux de ses anciennes équipes. « J'ai parlé à l'Etoile rouge en premier. J'aurais voulu revenir mais je voulais le contrat de ma vie donc je devais penser différemment », assure en effet celui qui a signé un contrat de 14 millions d'euros (nets d'impôt) sur trois ans à Tel-Aviv. C'est d'ailleurs un record pour un joueur évoluant en Euroleague.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 * All Teams 41 19 34.8 36.0 82.9 0.5 1.7 2.2 3.1 1.1 0.4 1.9 0.0 6.6 2024-25 * CHA 36 21 34.8 36.0 82.9 0.6 1.9 2.4 3.5 1.2 0.4 2.1 0.0 7.5 2024-25 * PHX 5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.