Devin Booker parle-t-il trop ?

Alors que les Suns s’enfoncent doucement mais sûrement, Devin Booker a lâché quelques phrases en conférence de presse, qui contenaient pas mal de sous-entendus, plus ou moins clairs…

« On peut y remédier en parlant un peu plus, je dirais… Dans les moments difficiles, l’équipe se tait et, de mon expérience et ce que j’ai vu, ce n’est pas comme ça qu’on s’en sort » regrettait ainsi Devin Booker après la dernière défaite, à domicile, face aux Pelicans. « Il ne faut pas se focaliser sur les détails et toujours passer au match suivant. Mais à un moment donné, il faut tracer une ligne claire et cela aurait dû être fait il y a longtemps. »

Le All-Star regrettait ainsi visiblement des non-dits dans le club de l’Arizona.

« C’est de la communication constante. Je préfère deux personnes qui se disent des choses, même si elles le font mal, plutôt que de voir tout le monde se taire et rester dans le flou. Je suis toujours mon premier critique » expliquait Devin Booker avant de faire une longue pause puis de conclure : « Mais je parle aussi beaucoup ».

Des derniers mots étonnants, que l’on comprend désormais mieux. Car Chris Haynes explique que Mike Budenholzer a en fait convoqué son arrière, il y a quelques semaines, pour lui demander de moins parler sur le terrain et lors des temps-morts, et notamment de le laisser, lui et son staff, gérer les choses lors des regroupements !

Les mots de Devin Booker seraient donc un message à son coach ? C’est dire si l’ambiance est bonne dans l’Arizona, alors que les Suns (27 victoires – 32 défaites) s’éloignent de plus en plus de la zone du play-in.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 53 37 45.5 34.5 89.7 1.0 3.0 4.0 6.8 2.6 1.1 2.7 0.3 26.4 Total 651 34 46.4 35.6 87.3 0.6 3.4 4.0 5.2 2.9 0.9 3.0 0.3 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.