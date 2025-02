Comme les Sixers, les Suns s’enfoncent un peu plus chaque jour

Étant donné la saison pourrie des Sixers, on en oublierait presque que les Suns sont également très décevants. Les partenaires de Kevin Durant sont actuellement 11e de l’Ouest, avec un bilan négatif (27v-32d), et ils n’ont qu’une victoire d’avance sur les Blazers.

Cette nuit, les Suns ont subi une 10e défaite en 12 matches, et pourtant, ils jouaient à domicile face aux Pelicans, qui n’ont remporté que 16 matches cette saison. Mais les Suns sont malades, et le talent de Devin Booker et Kevin Durant ne suffit pas à sauver les meubles.

« On peut y remédier en parlant un peu plus, je dirais… Dans les moments difficiles, l’équipe se tait et, de mon expérience et ce que j’ai vu, ce n’est pas comme ça qu’on s’en sort » regrette Devin Booker. « Il ne faut pas se focaliser sur les détails et toujours passer au match suivant. Mais à un moment donné, il faut tracer une ligne claire et cela aurait dû être fait il y a longtemps. »

Est-ce que le groupe peut se révolter ?

À entendre l’arrière All-Star, il y a trop de non-dits dans la franchise de l’Arizona…

« C’est de la communication constante. Je préfère deux personnes qui se disent des choses, même si elles le font mal, plutôt que de voir tout le monde se taire et rester dans le flou. Je suis toujours mon premier critique, mais je parle aussi beaucoup » assure pourtant Devin Booker.

Qu’en pense Kevin Durant, tout aussi frustré dans le vestiaire alors que Mike Budenholzer demandait lui à son groupe de rester positif ? « Tout pourrait être mieux… Je ne veux pas qu’on interprète mal ce que je vais dire, et que ce soit sorti de son contexte, donc je vais juste dire que je suis d’accord sur le fait qu’on doit faire mieux. »

Puisque Devin Booker regrette le « silence » de ses coéquipiers, est-ce que Kevin Durant est témoin d’un sentiment de révolte ? « Cela ne fait aucun doute ! J’ai l’impression que tout le monde veut gagner. J’ai l’impression que tout le monde est en colère. Quand vous voyez un signe d’énervement, cela signifie que les gars s’en préoccupent. Et les gars se sentent concernés dans ce vestiaire, et je peux dire qu’ils sont énervés ».