Stats & Highlights | Les Suns coulent, les Mavericks se reprennent

Rien ne va plus pour les Suns qui voient chaque jour le « play-in » s’éloigner. Cette nuit, les partenaires de Kevin Durant s’inclinent à domicile face aux Pelicans, l’une des formations les plus en difficulté du championnat, et plus particulièrement à l’extérieur. Auteur de son premier triple-double en carrière, Zion Williamson a été décisif dans le dernier quart-temps, alors que les Suns avaient effacé un déficit de 18 points.

Malgré les 36 points de Devin Booker et les 28 points de Kevin Durant, les Suns s’inclinent 124-116 à domicile, et c’est leur 7e défaite en huit matches. Côté Pelicans, les jeunes intérieurs se régalent avec 17 points et 10 rebonds pour Karlo Matkovic et 11 points et 10 rebonds pour Yves Messi.

Pas de mauvaise surprise pour les Mavericks qui s’imposent face aux Hornets (103-96). Après trois fessées d’affilée, les partenaires de Miles Bridges subissent la loi de Kyrie Irving, auteur de 18 de ses 25 points en deuxième mi-temps. Aux côtés d’un épatant Moses Brown (20 points, 11 rebonds), le meneur met les Mavericks à l’abri sur une claquette après un raté de Klay Thompson à 3-points.

Phoenix – New Orleans : 116-124

ORL 115 GSW 121 MIL 121 DEN 112 DAL 103 CHA 96 PHO 116 NOR 124 LAL 111 MIN 102

Mavericks – Hornets : 103-96

