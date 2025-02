Giannis Antetokounmpo en impose face aux Nuggets

Ce sont Giannis Antetokounmpo et les Bucks qui démarrent le mieux cette rencontre, même si ça ne dure que quelques instants. Les Nuggets réagissent vite, avec un 10-2, aidés par le rythme du match, très élevé, et par les choix de Milwaukee, pas toujours justes, souvent précipités. Surtout, Nikola Jokic s’amuse face à Brook Lopez et inscrit 16 points dans le seul premier acte. Les deux équipes ne se quittent pas (30-30).

La défense des Bucks est parfois absente et Julian Strawther, deux fois, puis Aaron Gordon en profitent pour frapper au même endroit : à 3-pts, dans le coin. Les champions NBA 2023 courent mais manquent de finition. C’est compensé par leur présence au rebond offensif. Cela permet de résister à la puissance de Giannis Antetokounmpo (54-57). Le Grec fait encore des dégâts en troisième quart-temps et les troupes de Michael Malone n’ont pas de réponse (84-81).

Dans la dernière ligne droite, il est soutenu par les deux paniers primés d’AJ Green. Denver a manqué le virage du début de dernier quart-temps et Brook Lopez et Christian Braun peuvent bien s’échanger de gros dunks, les Bucks sont solides et ne lâchent pas leur avance.

Après une passe ratée de Jokic, Giannis Antetokounmpo marque à mi-distance puis Damian Lillard trouve la cible à 3-pts. C’est plié et le Grec peut mettre le point d’exclamation avec un dunk dans les dernières secondes (121-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duel de stars. Les deux multiples MVP ont fait de gros matches. Nikola Jokic a réussi un triple-double avec 32 points, 14 rebonds et 10 passes, quand Giannis, toujours limité au niveau de son temps de jeu, a compilé 28 points, 19 rebonds et 7 passes. C’est bien le second qui a dominé cette rencontre avec sa volonté et sa puissance, bien aidé par les performances solides de ses coéquipiers aussi puisque cinq finissent à plus de 10 points.

– Les Nuggets maladroits. Pendant une grande partie de la rencontre, Denver a su compenser les ratés faciles en transition par des rebonds offensifs. Les Nuggets couraient, manquaient le tir mais un Nikola Jokic, un Michael Porter Jr. voire un Russell Westbrook mettaient le couvercle. Mais pas toujours non plus évidemment, et avec ces manqués, plus une adresse à 3-pts très faible (9/34), il y avait danger. Quand ils ont décroché en début de dernier quart-temps, ils n’ont pas pu revenir ensuite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.