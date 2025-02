Kevin Durant veut garder la main sur sa fin de carrière

Alors que ESPN affirme que Kevin Durant sera transféré pendant l’été, l’intéressé prévient qu’il entend bien rester maître de sa fin de carrière. Pas question pour lui de devenir une simple monnaie d’échange, qu’on se transmet pendant l’été ou lors de la « trade deadline ». Comme il vient de le prouver, en refusant de rejoindre les Warriors, Kevin Durant veut décider, lui-même, de sa fin de carrière.

« Je veux que ma carrière se termine selon mes conditions », a-t-il expliqué au micro du Draymond Green Show avec Baron Davis. « C’est la seule chose qui me préoccupe. Parce que je vois beaucoup de gars qui n’ont pas cette opportunité. Je veux continuer à travailler pour faire ce choix par moi-même. »

Pourquoi pas cet été ?

Alors que les Suns sont au plus mal, et qu’il aurait pu terminer dans une formation mieux classée, il s’explique sur son refus de rejoindre les Warriors. « En ce qui concerne les Warriors, je ne voulais pas bouger. Et puis, quand on est un joueur comme moi, on coûte beaucoup. Le fait que je rejoigne votre équipe au milieu de la saison provoquera un gros trou pour toutes les équipes dans lesquelles j’irai. J’ai conscience des raisons qui poussent à m’échanger. C’est tout simplement du business. Mais quand je vois ça, cela n’a pas de sens actuellement. Mais si c’est une décision qu’on veut prendre pendant l’intersaison, alors nous pourrons trouver une solution. »

Une chose est sûre, Kevin Durant se moque de ce qui a été écrit sur lui après son refus de retrouver les Warriors.

« Si j’ai la possibilité de stopper un échange, pourquoi ne pas le faire ? Et puis il y aura toujours des histoires qui sortiront… Personnellement, je n’ai pas ressenti le besoin de faire ce genre de changement ».

Mais à l’écouter, cet été, il pourrait changer d’avis…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 45 37 53.0 40.2 82.8 0.4 5.7 6.0 4.3 1.7 0.9 3.0 1.4 26.9 Total 1106 37 50.2 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.