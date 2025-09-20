Au moins deux mois d’absence pour Tyler Herro

C'est la soupe à la grimace à Miami, où la franchise du Heat a dû communiquer sur l'état de santé de Tyler Herro, victime d'une blessure au pied gauche lors d'un entraînement estival et qui a dû être opéré après avoir tout tenté pour éviter de passer sur le billard.

On connaît désormais, via ESPN, la durée d'indisponibilité de l'arrière qui sortait de sa meilleure saison en carrière : huit semaines. Un calendrier qui serait plutôt optimiste pour une blessure de cette nature, sachant que Tyler Herro avait déjà souffert du pied gauche la saison passée. Ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas en mesure de participer au camp d'entraînement et qu'il devrait manquer un bon mois de compétition, soit entre 12 et 15 matchs, encore une fois, dans le meilleur des cas. Pas vraiment l'idéal pour lancer une saison, surtout pour Miami qui espérait se racheter après une deuxième partie d'exercice très compliquée suite au départ de Jimmy Butler.

Une grosse extension en jeu…

La nouvelle tombe d'autant plus mal dans la mesure où le camp Herro s'apprêtait à entamer des négociations au sujet d'une prolongation de contrat. A partir du 1er octobre, l'arrière floridien est en effet éligible à une prolongation de 149.7 millions de dollars sur trois ans qui prendrait effet à l'issue de son contrat actuel, soit à partir de 2027/28.

Si aucun accord n'est conclu d'ici le 20 octobre, Tyler Herro serait alors éligible à une prolongation de quatre ans pour 206.9 millions de dollars, lors de l'intersaison 2026. Il sera également en mesure de signer un contrat supermax de 380 millions de dollars sur cinq ans s'il venait à être sélectionné dans une All-NBA Team à l'issue de l'exercice 2025/26. Ou s'il est élu MVP ou Défenseur de l'année, ce qui semble très peu probable…

Forcément, avec ce nouveau contrecoup physique, les représentants du joueur ne seront pas en position de force. Toujours aussi dur en affaires, Pat Riley ne manquera pas de rappeler que Tyler Herro n'a dépassé qu'une seule fois en carrière les 67 matchs en saison régulière…

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 ☆ MIA 77 35 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.