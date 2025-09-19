Tyler Herro va manquer le début de saison avec le Heat…

Coup dur pour Miami : Tyler Herro, qui sort de sa meilleure saison en carrière, devra manquer le début de la saison 2025/26. L’équipe a confirmé qu’il a dû subir une opération au pied gauche, suite à une blessure contractée durant un entraînement estival, qui s’est aggravée malgré les soins.

L'arrière All-Star était en effet gêné depuis le milieu de l’été. Des injections, de cortisone et de plasma riche en plaquettes (PRP), avaient été effectuées pour éviter la chirurgie, mais sans succès. La douleur persistait et l’opération a été jugée nécessaire, afin « d'éviter des problèmes plus importants à l’avenir ».

Un contretemps qui arrive alors que le camp d’entraînement de l'équipe doit s’ouvrir le 30 septembre, tandis que le Heat débute sa saison régulière le 22 octobre à Orlando.

Si Tyler Herro manque seulement le premier mois de la saison, cela pourrait représenter une quinzaine de matchs. Pour Miami, il faudra donc débuter la campagne sans son meilleur scoreur, qui sort de la saison la plus aboutie de sa carrière jusqu’à présent : 23.9 points de moyenne, une participation à son premier All-Star Game, une victoire au concours de 3-points, et des records personnels au niveau de l'adresse générale, ainsi qu'à la passe.

Ce n'est toutefois pas la première fois qu'il est freiné par des problèmes aux pieds ou aux chevilles. Du côté du Heat, il faudra donc en demander davantage à d’autres arrières, comme Davion Mitchell ou Norman Powell.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 ☆ MIA 77 35 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.