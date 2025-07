Le Heat ne veut pas jeter Kasparas Jakucionis « au milieu des requins »

« Aujourd’hui, c’était mon premier match et c’était différent. Le style de jeu et tout le reste sont différents », insiste Kasparas Jakucionis à la sortie de sa rencontre estivale face aux Spurs. Un match au cours duquel il n'a pas vraiment brillé, terminant avec seulement 3 points (1/7 aux tirs dont 0/4 de loin) et 3 ballons perdus.

Il faut dire que le rookie, drafté à la 20e position, est toujours en phase d'adaptation. Face à San Antonio, il a partagé son temps entre des phases de jeu avec le ballon et d’autres sans. Une nouveauté pour lui qui faisait partie des meneurs/arrières ayant le plus la balle en main en NCAA.

« Je peux m’adapter assez bien au jeu avec ou sans ballon, je pense. Je me sens à l’aise dans les deux rôles et j’essaie simplement de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe à gagner, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve », assure-t-il.

Ce dernier a eu une deuxième occasion de le faire, quelques jours plus tard face aux Lakers. Avec pas davantage de réussite : 4 points à 0/3 aux tirs en 21 minutes, et encore 5 ballons perdus. On notera que la plupart des tirs pris sont ouverts. À Illinois l'an dernier, le Lituanien ne convertissait que 32% de ses shoots derrière l'arc.

De la constance malgré tout

À Miami, on lui demande d'apporter « de l’énergie, de la communication, de l’agressivité, et simplement un engagement total ». Sur ces aspects-là, le rookie semble convaincre Eric Glass. « Kas a été très constant. C’est la principale chose que j’ai remarquée chez lui. Même pendant le camp d’entraînement que nous avons eu, il n’y a jamais vraiment eu de hauts ou de bas, il est resté très constant, très solide », qualifie l'assistant du Heat promu coach n°1 de l’équipe pour cet été.

« Évidemment, ses tirs ne sont pas rentrés aujourd’hui, mais cela a été le cas pour tout le monde. Donc on ne lui en tient pas rigueur. Je pense qu’il s’est bien battu. Je pense qu’il a bien dirigé l’attaque lorsqu’on l’a mis dans ces situations. Je trouve qu’il a pris de bonnes décisions sur ‘pick-and-roll'. Donc, pour un premier match, nous sommes assez contents de lui », livre le coach à la sortie du premier match.

Le technicien assure que le Heat va « s'adapter son rythme en fonction de ce qu’il est capable de faire sur le terrain. On ne va pas le submerger ni lui mettre une pression excessive. Pour l’instant, il s’agit qu’il apprenne à nous connaître et que nous apprenions à le connaître, qu’il se sente à l’aise dans notre système. Nous n’allons pas simplement le jeter à l’eau au milieu des requins. Nous allons mettre en place les conditions, espérons-le, pour qu’il réussisse. »