Erik Spoelstra assure que Miami continue de viser le titre

En marge de ses déplacements en Europe, pour y observer Nikola Jovic avec la Serbie et Pelle Larsson avec la Suède, Erik Spoelstra en a également profité pour évoquer le Heat. La franchise qu'il dirige depuis 2008, mais qui reste sur une campagne 2024/25 délicate, avec « à peine » 45% de victoires (37-45). Tout simplement son moins bon bilan depuis son arrivée en Floride.

Avec le peu d'ajustements opérés durant l'été (arrivées de Norman Powell, Simone Fontecchio et Kasparas Jakucionis, départs de Duncan Robinson, Kevin Love, Haywood Highsmith et Kyle Anderson), ce n'est pas la saison prochaine que Miami devrait retrouver les hauteurs de l'Est. Même si l'optimisme et l'excitation sont de rigueur dans le camp floridien…

« J'espère que l'on sera bien meilleurs que la saison dernière » livre Erik Spoelstra. « Nous avons dû composer avec pas mal de choses pendant la saison, mais nous avons quand même atteint les playoffs. Ils ne se sont, certes, pas déroulés comme voulu, mais la ligue est difficile. »

Désormais orphelin de Jimmy Butler, mais toujours porté par Bam Adebayo et Tyler Herro, avec également Andrew Wiggins et Norman Powell donc, sans oublier les jeunes Nikola Jovic, Davion Mitchell et Kel'el Ware, le Heat aura cependant fort à faire afin de retrouver les Finals, après celles de 2020 et 2023.

« Nous sommes fiers de toujours trouver un moyen de nous battre chaque année pour le titre, car il s'agit de notre standard et c'est ce que l'on vise aussi la saison prochaine » prévient Erik Spoelstra, doublement titré en 2012 et 2013. « Je pense que l'on a un bon groupe, un groupe excitant de jeunes joueurs, et nous avons aussi de l'expérience. Ainsi que cette volonté recherchée de compétitivité. Donc il s'agira maintenant de tout mettre en place, d'aller sur le terrain et de se battre pour ça. »