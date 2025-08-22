Erik Spoelstra se déplace à Stockholm pour venir observer Pelle Larsson

Face à l'Estonie, Pelle Larsson a inscrit 13 points, mais a manqué le panier de la victoire à la dernière seconde, avec un ballon qui a fait le tour du cercle… Le plus important dans cette rencontre, c'était peut-être la présence d'un spectateur pas comme les autres : Erik Spoelstra.

Le coach du Heat a fait le déplacement jusqu'en Suède, à Stockholm, pour venir voir son jeune joueur, qui sort d'une première saison à Miami.

« C'est une brute avec le ballon. Ce qu'il fait, ce sont les choses qu'on veut voir. Il est si dur, il fait les actions qui permettent de gagner des matches », liste l'entraîneur à la mi-temps de ce match amical. « Il a une excellente éthique de travail donc va continuer de progresser. »

Pelle Larsson a d'ailleurs réussi son été avec Miami, en étant élu dans le meilleur cinq de la « California Classic » avec ses 16.5 points de moyenne. Puis, à Las Vegas, le Suédois a tourné à 18 points par match.

« On veut qu'il devienne un joueur plus complet », annonce Erik Spoelstra.« Il est intelligent et doué. En Summer League, on lui a demandé de porter un peu plus le ballon pour qu'il progresse. Plus il aura de qualités, meilleur il sera. Il sait provoquer des fautes, aller dans la raquette et son jeu de passe s'améliore. Avec un meilleur dribble, il pourra encore davantage profiter de ses forces. »

Pelle Larsson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 55 14 43.8 33.7 67.2 0.5 1.2 1.7 1.2 1.7 0.6 0.4 0.1 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.