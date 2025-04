Erik Spoelstra change son cinq de départ

Au coup d’envoi de cette deuxième manche entre Heat et Cavaliers, une petite modification dans le cinq de départ d’Erik Spoelstra avec l’intronisatio de Davion Mitchell pour remplacer Alec Burks. L’objectif : débuter avec un vrai meneur, bon défenseur, plutôt qu’un arrière expérimenté et shooteur.

« On voulait être plus efficaces en attaque en début de rencontre en faisant jouer davantage Andrew Wiggins et Tyler Herro sans ballon », préciseErik Spoelstra à propos de son changement de cinq majeur. « Bien sûr, il y a également plus de présence défensive. L’esprit de compétition de Davion Mitchell a été très bon et on s’est retrouvé avec deux extérieurs capables de mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle. »

Un changement qui ne s’est pas avéré payant notamment à cause d’un coup de chaud des Cavaliers dans le deuxième quart-temps (remporté par Cleveland 43 à 27) et ce, malgré une tentative de retour en fin de rencontre stoppée nette par Donovan Mitchell. On notera tout de même que les titulaires ont fini avec un « net rating » positif (+8 sur les 14 minutes passées ensemble sur le terrain) et c’est la preuve qu’il y a du positif à en retirer.

Erik Spoelstra puise dans ses rotations

Outre la promotion de Davion Mitchell parmi les titulaires, Erik Spoelstra a revu ses rotations et c’est Nikola Jovic qui a pu en profiter. Le Serbe a joué 23 minutes (pour 11 points et 8 rebonds), une première depuis sa fracture du poignet le 23 février dernier, et il a même terminé la rencontre !

« On joue différemment quand il est sur le terrain », constate l’entraîneur du Heat. « Il met la pression grâce à son talent et je suis ravi qu’il ait pu jouer 25 minutes. »

Malgré la défaite, Miami a montré plus de résistance que lors du Game 1, de quoi enfin pouvoir remporter un match lors du retour en Floride ? C’est l’espoir qu’exprime Tyler Herro interrogé après la rencontre : « On peut retirer des choses positives de ce match et les reproduire au Game 3. On va regarder les vidéos et mettre au point un plan de jeu pour la prochaine rencontre. »