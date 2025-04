Les Cavaliers repoussent le comeback du Heat et doublent la mise

Une légère frayeur mais pas de mauvaise surprise pour les Cavaliers. Le meilleur bilan de l’Est a tenu son rang dans le Game 2 face au Heat mercredi, non sans avoir dû se battre en fin de rencontre contre une équipe de Miami accrocheuse, mais désormais menée 2-0 avant ce recevoir les deux prochaines rencontres de la série.

Après un premier match compliqué, Erik Spoelstra tente un premier coup. Exit Alec Burks, Davion Mitchell intègre le cinq de départ. Et cela fonctionne puisque le Heat frappe en premier, et laisse les locaux à cinq points inscrits en un peu moins de cinq minutes (5-13). Maladroits de loin pour débuter, les Cavs trouvent en Darius Garland la première étincelle pour alimenter la marque. Les joueurs de Kenny Atkinson profitent de quelques possessions poussives adverses pour courir. Et comme souvent, l’entrée de Ty Jerome apporte un second souffle pour permettre à la franchise de l’Ohio de revenir à hauteur.

22/45 de loin pour les Cavaliers !

Lancés, les Cavaliers retrouvent ce qui avait fait d’eux une machine parfois irrésistible en saison régulière. Cleveland punit la défense de zone du Heat par son adresse extérieure et trouve vite la confiance. Celle-ci est contagieuse, et la moindre erreur de Miami (balles perdues, mauvaises lectures sur écran) est payée cash. Sam Merrill donne le ton en première intention sur une contre-attaque, puis Max Strus lui emboîte le pas avec trois shoots énormes contre son ancienne franchise. Trop précis, trop confiants, trop collectifs, les Cavs signent un record historique en playoffs avec onze tirs à 3-points dans le seul deuxième quart ! Le Heat est groggy, et l’écart de 17 points au repos (68-51) serait plus conséquent encore sans un très bon Tyler Herro pour limiter la casse.

Les efforts du All-Star floridien sont précieux, et les visiteurs n’abdiquent pas au retour des vestiaires. Evan Mobley continue son très bon match, mais la folle réussite du deuxième quart s’est envolée. Il faut quelques exploits de Darius Garland ou de Jerome pour que Cleveland conserve son avance. Surtout, les Cavaliers restent à portée d’un coup de chaud du Heat, qui monte en température en fin de troisième période.

De +19, l’avance des locaux fond passe sous la dizaine grâce à un premier 10-0. Davion Mitchell justifie la confiance de Spoelstra et offre une nouvelle option offensive par son agressivité vers le cercle. Les Cavaliers ne peuvent guère compter que sur l’autre D.Mitchell de la feuille de match pour tenir bon. Donovan Mitchell est en totale réussite, mais Cleveland est mangé dans l’agressivité au rebond. Et le Heat relance complètement le match en revenant à seulement deux points à l’entrée du money time : 105-103, et trois minutes à jouer ! Donovan Mitchell est alors héroïque avec huit points consécutifs pour repousser ce dernier assaut et offrir un petit break aux siens dans ce premier tour.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Donovan Mitchell taille patron. Les playoffs appartiennent aux grands joueurs, et Mitchell en est un immense en phase finale. Plutôt en retrait durant les trois premiers quart-temps pendant que ses coéquipiers flambaient, l’arrière a porté les siens vers la victoire grâce à ses 17 points dans le dernier acte. Il termine avec 30 points, comme lors du match 1 (6 rebonds, 6 passes). Il n’en fallait pas moins pour mettre le Heat à terre pour de bon.

– La réaction du Heat. Comme lors du match 1, Cleveland a inscrit 121 points. Ce n’était pourtant pas du tout la même partie mercredi, tant le Heat a su embêter les Cavaliers. Sans la série folle encaissée dans le deuxième quart-temps et les exploits de Donovan Mitchell dans les dernières minutes, Miami a su regarder son adversaire dans les yeux. A confirmer lors des deux prochains matchs à la maison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.