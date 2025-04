Une première mémorable pour Ty Jerome

Finalement, les Cavaliers n’ont pas éprouvé de grandes difficultés à remporter le Game 1 contre Miami. Surtout lorsque Ty Jerome a pris le relais de Donovan Mitchell et Darius Garland. Les deux titulaires ont marqué 57 points (30 et 27) quand le remplaçant a ajouté 28 unités. Pour mémoire, c’était son premier match en playoffs en carrière !

« C’est clairement particulier après la saison passée que j’ai connue, ne pouvant pas jouer en saison régulière, ni en playoffs. Je n’ai fait que les regarder », se souvient-il, lui qui était blessé à la cheville. « Cela montre à quel point mes coéquipiers et les coaches m’ont soutenu depuis le premier jour. »

Dans cette partie, Ty Jerome n’a pas fait qu’inscrire 28 points à 10/15 au shoot dont 5/8 à 3-pts, ce qui serait déjà très bien. Il a surtout été décisif en compilant 16 points et 3 passes dans le dernier quart-temps, pour totalement enfoncer le Heat.

« Ty est comme ça. Ce n’est pas une surprise », indique Donovan Mitchell. « Je sais que tout le monde va être choqué alors qu’il a fait ça pour nous toute la saison. »

Un poison supplémentaire pour le Heat

L’arrière de Cleveland a raison de le rappeler puisque le remplaçant de Cleveland fait partie des trois finalistes – en compagnie de Malik Beasley et Payton Pritchard – pour le trophée de sixième homme de l’année.

« C’était solide », résume le joueur en parlant de son premier match à ce niveau. « Il faut être soi-même au sein de l’équipe. Quand on se connaît bien et qu’on est bien avec ses coéquipiers, l’équipe vous donne les moyens de vous épanouir. C’est comme ça qu’on peut atteindre son potentiel maximum. »

Et c’est un souci de plus à gérer pour Miami. « On a trois joueurs très talentueux et il faut choisir son poison », conclut Donovan Mitchell. « Ce match était un bon exemple de ça et on doit le refaire dans le Game 2. »

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 20 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.