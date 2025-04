Déchaîné, Ty Jerome fait sauter le verrou du Heat

Comme les autres favoris à l’Est, les Cavaliers ont fait le boulot en s’imposant 121-100 face au Heat lors de cette première manche. Mais le score est quelque peu en trompe-l’oeil puisque les joueurs d’Erik Spoelstra ont obligé Cleveland à sortir le très grand jeu, en particulier dans le dernier quart-temps.

Dans un premier temps, le Heat a résisté à la grosse entame des Cavs (14-5), au point même de prendre l’avantage au milieu du premier quart-temps grâce à Andrew Wiggins (18-16). Darius Garland a rapidement réagi avec quatre points consécutifs pour redonner l’avantage à Cleveland. Les Cavs ont même terminé le quart sur un 11-5 pour mener de sept points à la fin du premier quart-temps (31-24).

Le Heat s’accroche avec son adresse à 3-points et ses rebonds offensifs

Cleveland a commencé à creuser l’écart dans le deuxième quart-temps, portant son avance à 16 points. Mais le Heat, fidèle à sa réputation, n’a pas craqué, et un 9-2 signé en deux minutes du duo Herro-Robinson a de nouveau permis de limiter la casse à la pause (62-54). Même scénario en 2e mi-temps avec des Cavaliers toujours proches de faire le break, et un Heat capable de recoller au score grâce à son adresse à 3-points, des « stops » et surtout sa domination au rebond offensif, à l’image de ce dunk de Kel’el Ware après un raté de Herro (72-65).

C’est finalement Ty Jerome qui va décider du sort de la rencontre. Sur un « floater », c’est d’abord lui qui donne 10 points d’avance (89-79) puis lorsque le Heat lui ferme l’accès au cercle, il enchaîne les 3-points avec une facilité incroyable. Résultat, il plante 16 de ses 28 points dans le dernier quart-temps dont le 3-points qui assomme définitivement Miami à quatre minutes de la fin (111-94). Par Tyler Herro, le Heat tente un ultime baroud d’honneur, mais c’est Garland qui prend le relais, de très, très loin, pour une victoire finale 121-100.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Donovan Mitchell va très bien. Incertain, Mitchell a rassuré tout le monde avec ses 30 points et 4 interceptions. Une habitude pour lui puisque c’est la 7e série de suite qu’il débute avec un match à 30 points et plus. Seul Michael Jordan a fait aussi bien !

Le rebond, toujours le rebond… Comme on l’avait expliqué dans notre présentation de la série, le point faible des Cavaliers se situe au rebond. Confirmation cette nuit puisque le Heat a capté 11 rebonds offensifs, et inscrit 17 points sur des « secondes chances ».

Une zone inefficace. Erik Spoelstra a tenté en 4e quart-temps de perturber les Cavaliers avec une zone. Sauf qu’à Cleveland, on sait défendre en zone, mais aussi les attaquer. Résultat, l’expérience a tourné court.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.