Bam Adebayo valide l’intersaison du Heat

Miami a terminé une saison 2024-2025 sans saveur avec un “sweep” humiliant au premier tour des playoffs face aux Cavaliers. La dynamique s'est tout simplement cassée après la brouille avec Jimmy Butler qui a abouti à son départ aux Warriors avant la “trade deadline”.

Désormais patron de l'équipe, Bam Adebayo avait prévenu qu'il voulait du changement, et même s'il n'y a pas eu de gros échange et la venue d'une superstar, le capitaine du Heat s'est montré satisfait des mouvements réalisés cet été, en espérant que les nouveaux arrivants Simone Fontecchio, Kasparas Jakucionis et Norman Powell vont contribuer à renforcer la cohésion du groupe à l'aube d'une nouvelle saison.

« C'est un très bon bouleversement pour notre équipe, qui bénéficie désormais d'une dynamique différente », a-t-il déclaré à l'occasion de sa première sortie médiatique depuis la fin de saison dernière, en marge de son sixième camp de basket pour les jeunes de la “Slam! Miami Charter School”.

Une nouvelle hiérarchie à définir

La plus grosse prise de l'été est donc Norman Powell, attendu pour épauler Andrew Wiggins sur les ailes et combler le départ de Jimmy Butler. L'ancien Clipper est notamment réputé pour sa capacité à scorer à l'envi, et c'est ce qu'on va lui demander à Miami.

“Je pense que Norman fait partie de ces gars qui naviguent sous les radars », a ajouté Bam Adebayo. “Comme vous l'avez vu cette année, il a vraiment montré qu'il pouvait être un joueur de calibre All-Star. Vous avez vu ce qu'il a accompli et vous l'avez vu évoluer dans cette ligue. De toute évidence, il veut relever le prochain défi, et il veut le faire avec le Heat. Je suis donc heureux qu'on puisse le compter parmi nous ».

La prolongation de Davion Mitchell est également source de satisfaction. Le meneur arrivé cet hiver a été l'un des rares points positifs de cette fin d'exercice puisqu'il a très vite trouvé sa place et a été performant, en attaque mais surtout par sa défense agressive, sa marque de fabrique. Son profil collait à l'identité de jeu du Heat et le mariage a clairement été une réussite.

“Il nous manquait quelqu'un qui pouvait vraiment défendre fort sur le porteur de balle. C'est super de le voir revenir pour être ce gars, et connaître son rôle. J'ai hâte qu'il puisse apporter sur une saison complète, et qu'on puisse être tous ensemble, à apprendre à se connaître et qu'on tourne ça en une aventure fraternelle. On s'est un peu déconnectés lorsque chacun a essayé de trouver son propre rôle et d'analyser le style de jeu de chacun. Mais maintenant, on va pouvoir partir sur un bon camp d'entraînement, et on verra à partir de là”, a poursuivi le poste 5 floridien.

Ce sera effectivement le nouveau défi auquel Erik Spoelstra va devoir s'atteler, redéfinir une hiérarchie cohérente, entre les différences forces en présence, à laquelle l'ensemble du groupe adhérera.