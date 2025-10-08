30 jours/30 équipes : Boston Celtics

Derrick White et Jaylen Brown. Des sept joueurs ayant débuté au moins un match des derniers playoffs des Celtics, deux seulement devraient encore porter du vert cette saison. Jayson Tatum n'a pas quitté Boston, mais sa rupture du tendon d'Achille pourrait le priver de toute la saison 2025/26. Et sa blessure a été la dernière goutte qui a poussé le champion 2024 à enclencher son opération dégraissage. Sous la menace d'importantes restrictions à cause de leur masse salariale XXL, la franchise du Massachusetts a dû sacrifier de nombreux joueurs importants.

Brad Stevens n'a pas fait les choses à moitié pour repasser sous le « second apron » et ses différentes pénalités. Les vétérans à haut salaire comme Jrue Holiday et Kristaps Porzingis ont été échangés pour des contreparties très modestes. Al Horford n'a, lui, pas été prolongé. C'est donc une saison de transition que s'apprêtent à vivre les Celtics avec un effectif clairement amoindri.

Le secteur extérieur reste solide avec Derrick White et Payton Pritchard qui devraient gagner en responsabilités, et le nouvel arrivant Anfernee Simons qui pourrait se régaler dans le jeu de Joe Mazzulla avec son adresse de loin. Jaylen Brown est annoncé remis de ses problèmes au genou et sera la vraie star de l'équipe, un rôle qu’il convoitait probablement depuis longtemps. Pour le reste, Boston va devoir s'appuyer de gré ou de force sur des joueurs jusqu'alors dans des rôles de rotation, voire de bout de banc.

La raquette n'a ainsi plus rien à voir avec celle d'un candidat au titre. La lutte pour les minutes sous le cercle va se jouer entre Neemias Queta (13,9 minutes de moyenne la saison passée), Xavier Tillman (7 minutes de moyenne) et les recrues Chris Boucher (17,2 minutes) et Luka Garza (5,6 minutes).

Neemias Queta devrait avoir l'occasion de confirmer ses progrès entraperçus ces derniers mois et lors de l’Eurobasket sous les couleurs du Portugal. Mais l'équipe devrait pencher un peu plus encore vers le jeu extérieur, au moins en attaque. Il va donc certainement falloir s'attendre à un rythme un peu plus haut (29e « pace » de la saison dernière), et peut-être à une nouvelle moyenne record de tentatives à 3-points par rencontre…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Chris Boucher, Luka Garza, Hugo Gonzalez (draft), Josh Minott, Max Shulga (draft, two-way), Anfernee Simons, Amari Williams (draft, two-way)

Départs : Torrey Craig, JD Davison, Jrue Holiday, Al Horford, Luke Kornet, Kristaps Porzingis

LE JOUEUR À SUIVRE : JAYLEN BROWN

Il y a quelques années, le débat autour de Jaylen Brown et sa capacité à être le bras droit de Jayson Tatum faisait rage. Les deux Jays ont trouvé depuis leur rythme de croisière ensemble, sans se marcher sur les pieds.

Mais Jaylen Brown va pouvoir vivre ce qui pourrait être l'opportunité d'une vie avec les Celtics : être le patron, et pour ainsi dire le seul patron de l'attaque des siens. Sans Jayson Tatum, il sera attendu de Jaylen Brown d'alimenter la marque, mais surtout de servir de principal danger, celui qui va pouvoir attirer les ballons et avec lui les défenses pour créer les décalages nécessaires aux shooteurs des Celtics.

S'il est bien remis de son opération au genou de l'été, « JB » pourrait revenir au niveau statistique qui était le sien en 2022/23 quand il tournait à 26.6 points et figurait parmi le deuxième meilleur cinq de la saison.

Boston ne pourra de toute façon pas espérer grand-chose – s'il doit vraiment y avoir des espoirs – sans Jaylen Brown au sommet pour prendre le relais de Jayson Tatum. Le joueur de 28 ans (et bientôt 29) a en tout cas un premier objectif en tête : figurer parmi les cinq défensifs en fin de saison, « la seule chose qui m'a chagrinée ces dernières années, la seule qui m'importe aujourd'hui » a-t-il clamé lors d'un live Twitch.

Moyenne d'âge : 26,1 ans

Masse salariale : 209,8 millions de dollars (8e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

C'est tout le « charme » de la saison des Celtics : le contexte si spécial ne crée aucune réelle attente autour de Boston. C'est cependant mal connaître Joe Mazzulla et les cadres du vestiaire que d'escompter une année prise par-dessus la jambe. Les Celtics vont probablement chercher à se battre au maximum pour rester compétitifs.

Avec Jaylen Brown à son meilleur niveau et les snipers Derrick White, Payton Pritchard et Anfernee Simons autour, Boston pourrait encore rendre fous ses adversaires par son agression permanente derrière l'arc.

Dans une conférence Est aussi ouverte, l'expérience des joueurs présents ces dernières saisons sera un atout précieux pour se maintenir dans la première partie de tableau. Elle le sera tout autant pour intégrer les recrues dans l'effectif. De Luka Garza à Baylor Scheierman, de nombreux joueurs auront à cœur de prouver qu'ils peuvent s'inscrire dans la durée dans cette équipe une fois le retour de Jayson Tatum et des ambitions.

Talent, style de jeu, dynamique… Les ingrédients pour une belle histoire et une place dans le Top 10, voire mieux, existent. Avec la possibilité d'un retour en cours de route de Jayson Tatum pour pimenter les choses et faire des Celtics une équipe que personne ne voudra croiser au premier tour des playoffs ?

LE PIRE SCÉNARIO

Celui-ci a déjà eu lieu en fin de Game 4 contre les Knicks en demi-finale de conférence. L'absence longue durée de Jayson Tatum est un coup terrible pour les Celtics, quand bien même ils s'attendaient déjà à devoir se passer de certains de leurs pions essentiels. La cure d'austérité salariale a bien eu lieu et elle fait passer le groupe d'un candidat naturel au titre au ventre mou sur le papier. Excepté Jaylen Brown, Derrick White, Payton Pritchard et Anfernee Simons, voire Sam Hauser, combien de joueurs pourraient vraiment assumer un rôle en playoffs ?

Boston risque de grandement souffrir face aux intérieurs dominants de la ligue et affiche des limites évidentes. Alors que les regards sont déjà braqués sur 2026 dans le Massachusetts, ne voir aucun des seconds couteaux émerger laisserait un sentiment supplémentaire de vide à la saison à venir. Cela pourrait toutefois simplifier la donne des dirigeants alors que de nombreux joueurs ne seront plus sous contrat garanti dans un an.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – Suns 11 – Blazers 10 – Grizzlies 9 – Spurs 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …