Pour Jaylen Brown, c’est l’année parfaite pour montrer ses progrès comme créateur

Cette ligne statistique stagnait chez lui depuis plusieurs saisons. Jusqu'à l'année dernière où Jaylen Brown a fait un bond important en matière de passes décisives. Ses 4.5 offrandes par rencontre représentaient son plus gros volume en carrière. Un ratio qui pourrait augmenter encore cette saison.

Les Celtics viennent en effet de perdre deux de leurs principaux créateurs. Jayson Tatum d'abord (6 passes décisives par match), bloqué à l'infirmerie pour plusieurs mois, et Jrue Holiday (3.9), envoyé à Portland. Troisième meilleur passeur de sa formation l'an dernier, Jaylen Brown pourrait s'installer comme premier créateur.

« Au cours des deux dernières années, on m’a davantage confié ce rôle de créateur et même si les chiffres ne sautent pas aux yeux, je pense que je me suis beaucoup amélioré dans ce domaine. Cette année sera idéale pour le montrer », affiche le joueur de 28 ans.

Avant la saison dernière, il avait enchaîné les années à 3.5 passes par rencontre, même si son ratio passes/turnovers n'était pas formidable à cause de ses nombreuses pertes de balle.

Signer plusieurs triple-doubles

« J’espère signer quelques triple-doubles cette année, plusieurs matchs avec de nombreuses passes décisives », vise par ailleurs le leader attendu des Celtics qui enregistre trois triple-doubles en carrière et compte un record à 11 passes sur un match. Il l'avait fait par deux fois, en 2022, face aux Bucks et aux Knicks.

Ce qui pourrait l'aider en ce sens, c'est sa volonté de jouer sur un tempo élevé. « Je veux jouer vite. Je le dis depuis quelques années maintenant. Certaines des équipes qu’on a vues en finale jouent vite. Indiana joue vite. Oklahoma City joue vite. De plus en plus d’équipes jouent sur ce rythme. C’est le rythme auquel j’ai toujours voulu jouer », vise l'ailier, qui en a discuté avec son coach Joe Mazzulla.

Son équipe était la plus « lente » de toute la ligue derrière le Magic l'an passé. Si Jaylen Brown veut accélérer le tempo en ayant plus souvent le ballon en main, son niveau de création devrait naturellement augmenter. « Notre effectif ne s’est pas toujours prêté à cela, mais je pense qu’on pourra jouer un peu plus vite cette année, donc je suis enthousiaste à ce sujet », termine l'intéressé, qui va tout de même devoir faire attention aux balles perdues.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.