30 jours/30 équipes : Philadelphia Sixers

Faux départ ou vraie impasse ? Les Sixers devaient figurer parmi les principaux prétendants au titre avec leur « Big Three » Tyrese Maxey – Paul George – Joel Embiid.

Mais la fragilité des deux derniers nommés, longtemps absents, a fait voler en éclats les ambitions de Philadelphie la saison dernière. De palpitante perspective, le projet de la franchise fait maintenant davantage frissonner d'inquiétude. La malchance va-t-elle quitter la Pennsylvanie ? C'est tout ce que peut espérer Daryl Morey.

L'architecte de l'effectif des Sixers a vu son trio majeur ne pouvoir évoluer ensemble que 15 matchs, et ce pour une réussite très aléatoire (7 victoires – 8 défaites). L'échantillon est mince, et faussé par les états de forme très moyens des stars de Philadelphie. Mais il résume le maigre espoir de voir cette équipe se mêler à la lutte pour les premières places de l'Est. Les 24 maigres victoires de 2024/25 ont rappelé des heures de « tanking » que la Xfinity Mobile Arena, nouveau nom du Wells Fargo Center, n'imaginait pas revivre de sitôt.

La situation est simplissime. Si Joel Embiid et Paul George parviennent à jouer un nombre raisonnable de matchs, les Sixers peuvent faire trembler toute la ligue. Mais c'est sans doute beaucoup demander à deux joueurs qui étaient en tenue en moyenne 49 et 51 matchs lors des six dernières saisons régulières… Atteindre ce chiffre avec les deux joueurs à leur véritable niveau serait déjà une lueur d'espoir. Sinon, ce serait déjà un aveu d’échec sportif et financier, puisque les deux blessés de l’an passé pèsent encore 405 millions de dollars dans la masse salariale !

Autour de Paul George et Joel Embiid comme sans eux, Tyrese Maxey sera amené à poursuivre sa progression et confirmer qu'il peut être le visage de l'équipe à moyen, voire court terme.

Le meneur/arrière doit entraîner la jeune garde de Philadelphie dans sa progression, alors que l'effectif semble coupé en deux, entre les joueurs de 25 ans maximum et ceux qui ont déjà passé la trentaine. V.J. Edgecombe sera l'une des curiosités de la saison en Pennsylvanie après une belle saison universitaire, confirmée en Summer League. S'il est de nouveau blessé lui aussi, Jared McCain espère à son retour reprendre là où il en était, et de nouveau s'imposer très rapidement comme un scoreur très prometteur en sortie de banc, voire mieux.

Sans oublier le cas Quentin Grimes, rare rayon de soleil la saison dernière, qui n'a pas réussi à trouver de terrain d'entente avec ses dirigeants et qui revient donc avec une « qualifying offer ». Dans un rôle de titulaire en puissance, alors qu'il a de très grandes chances de quitter la franchise l'été prochain ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Dominick Barlow (two-way), Johni Broome (draft), V.J. Edgecombe (draft), Hunter Sallis (two-way), Jabari Walker (two-way), Trendon Watford

Départs : Jared Butler, Ricky Council IV, Lonnie Walker IV, Guerschon Yabusele

LE JOUEUR À SUIVRE : JOEL EMBIID

S'il y a bien une star difficile à suivre en NBA, c'est sans doute Joel Embiid. L'ancien MVP génère des attentes au moins aussi immenses que l'incertitude qui plane au-dessus de lui chaque saison.

Mais cette saison pourrait bien être la dernière où le pivot fait espérer un retour à son meilleur niveau. Joel Embiid n'a joué que 39 et 19 matchs ces deux dernières campagnes, enchaînant les blessures à répétition.

Peut-il seulement revenir à son meilleur niveau, celui d'un joueur parti sur des bases monstrueuses en 2023/24 avant de s'effondrer ? Ou ne serait-ce qu'être suffisamment en forme pour peser de manière positive sur la saison des siens, quitte à ne plus être aussi dominant ?

Il est à ce stade impossible d'être formel sur ces questions, alors que Joel Embiid a été de nouveau opéré du genou gauche et n'a pas encore de date de retour. On peut déjà imaginer que le Camerounais ne jouera vraisemblablement pas les « back-to-backs ». Mais il est déjà assuré d'être l'énorme facteur X des Sixers.

Moyenne d'âge : 27 ans

Masse salariale : 202,8 millions de dollars (9e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Ce scénario idéal contient de très nombreux éléments au conditionnel. La forme de Joel Embiid et de Paul George, donc, le cœur du problème de la saison passée. Imaginons que les deux vétérans soient en mesure de jouer en étant globalement libérés de leurs ennuis physiques. Nick Nurse devra ensuite trouver la bonne carburation pour associer le dragster Tyrese Maxey avec le couteau-suisse Paul George et le jeu de Joel Embiid entre puissance et technique. Sur le papier, les ingrédients sont réunis pour que tout le monde puisse y trouver son compte, y compris les autres joueurs sur le parquet tant les espaces seraient ouverts.

Avec le retour de Quentin Grimes, Philadelphie possède un noyau dur de sept joueurs franchement intéressant avec Jared McCain, VJ Edgecombe ou encore Kelly Oubre Jr, qui a prolongé. Adem Bona pourra profiter des matchs de repos d'Embiid pour continuer à grandir et les vétérans Kyle Lowry, Eric Gordon ou Andre Drummond sont toujours là pour apporter quelques minutes et du vécu.

Dans le meilleur des mondes, ces Sixers peuvent même profiter de l'affaiblissement de l'Est pour rebondir très fort, et potentiellement viser très haut. Mais les inconnues sont tellement nombreuses…

LE PIRE SCÉNARIO

Dans le jargon informatique, on appellerait cela un « copier-coller ». Reprenez la saison 2024/25, tirez-en tous les ingrédients néfastes aux Sixers et vous obtiendrez ce que Philadelphie veut absolument éviter. Cela signifierait une infirmerie encore pleine à craquer, remplie qui plus est par ses joueurs majeurs mais aussi par certains de ses joueurs à potentiel. Et une nouvelle année gâchée, alors que le temps joue contre la franchise et ses All-Stars âgés.

Vous pensez qu'on ne pourrait pas faire pire en Pennsylvanie ? Si la saison est ratée et que Quentin Grimes s'en va, alors que les dirigeants ont pourtant sacrifié Guerschon Yabusele pour le conserver, la situation pourrait encore s'empirer. D'autant plus si Philadelphie signait une nouvelle saison ratée sans en tirer bénéfice par un haut choix de Draft comme il y a quelques mois, car le pick pourrait revenir au Thunder si les Sixers sélectionnent au-delà de la 4e place. Le calice jusqu’à la lie, qui n’aurait pour seule utilité que d’accélérer le passage à un nouveau cycle.

