30 jours/30 équipes : Memphis Grizzlies

On l'aurait presque oublié, mais Memphis était un solide dauphin du Thunder dans le classement de l'Ouest il y a seulement huit mois, début février. Depuis, c'est comme si tout s'était écroulé pour les Grizzlies, qui ont une nouvelle fois vécu une saison riche en soubresauts.

La franchise du Tennessee s'est lassée des passages à vide et des critiques internes, limogeant Taylor Jenkins, son entraîneur au plus grand nombre de victoires. Ce coup de tonnerre n'a pas été suivi d'un rebond des résultats sous Tuomas Iisalo, envoyé au feu à quelques jours de la fin de saison régulière.

La sortie au premier tour des playoffs contre le Thunder tantôt sans gloire (-51 lors du Game 1, 29 points d'avance gâchés lors du Game 3), mais aussi parfois sans démériter (défaite de deux points sans Ja Morant au Game 4 décisif) est le reflet de cette équipe de Memphis. Une équipe des Grizzlies capable dans ses bons jours de faire illusion contre ce qui se fait de mieux, mais aussi de décevoir et souvent dans de sacrées proportions. Face à ce constat, les dirigeants des Grizzlies ont décidé de remodeler leur effectif, plutôt que de le démolir de A à Z.

La ligne arrière a été repensée, et Desmond Bane a été cédé au Magic contre de nombreux tours de Draft et Kentavious Caldwell-Pope. Le double champion NBA va tenter de se relancer après un passage raté à Orlando, et amener un peu de dureté défensive à une équipe parfois déséquilibrée. Ty Jerome a converti sa meilleure saison en carrière avec Cleveland en contrat plus conséquent. Et le polyvalent rookie Cedric Coward pourrait rapidement obtenir du temps de jeu.

Dans la peinture, Jaren Jackson Jr et Santi Aldama vont devoir confirmer que Memphis a fait le bon choix en les prolongeant au prix fort cet été. Ils seront avec Morant les cadres d'un groupe jeune et rempli de joueurs revanchards ou en développement (Zach Edey, Jaylen Wells, GG Jackson II, Scotty Pippen Jr, Vince Williams Jr…). Sur le papier, difficile de considérer l'effectif comme grandi par cette intersaison. Mais sa marge de progression reste intéressante, si le duo majeur Morant – Jackson Jr est à la hauteur… Et bien sur le parquet.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kentavious Caldwell-Pope, Cedric Coward (draft), PJ Hall (two-way), Ty Jerome, Jock Landale, Jahmal Mashack (draft), Olivier Maxence-Prosper (two-way), Javon Small (draft, two-way)

Départs : Marvin Bagley III, Desmond Bane, Jay Huff, Luke Kennard, Lamar Stevens

LE JOUEUR À SUIVRE : JA MORANT

La passe de trois pour Ja Morant. Le meneur des Grizzlies était déjà notre joueur à suivre en 2023 et en 2024, entre suspension pour ses frasques extra-sportives, arme à feu à la main, et blessures à répétition.

Deux menaces qui n'ont pas disparu, en particulier ses séjours à l'infirmerie. Sa blessure spectaculaire à la hanche contre le Thunder lors du Game 3 du premier tour a une fois encore limité le potentiel des siens. Avec le transfert de Desmond Bane, les Grizzlies ont perdu une de leurs principales cartes offensives, et mettent un peu plus de poids sur les épaules de Ja Morant. “Dans notre volonté de construire une équipe capable d’atteindre le plus haut niveau, nous avons besoin que Ja soit un joueur All-NBA constant” a confirmé le GM Zach Kleiman.

Le meneur pourrait voir d'un bon œil de vivre sa première saison complète avec Tuomas Iisalo sur le banc. Le coach finlandais avait fait du nouveau joueur du Panathinaikos, le meneur de poche TJ Shorts, le joueur-clé de son attaque survitaminée à Bonn puis à Paris. Le successeur de Taylor Jenkins pourrait vouloir s'appuyer encore davantage sur sa star pour mener l'attaque de son équipe.

Moyenne d'âge : 26 ans

Masse salariale : 181,1 millions de dollars (24e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Tuomas Iisalo va pouvoir concocter un jeu à son image : à toute vitesse, fait de mouvement et d'intensité. Le Finlandais avait contribué activement à faire passer Memphis de l'ADN “Grit&Grind” à une des attaques les plus virevoltantes de la ligue. S'il parvient à y ajouter un peu plus de contrôle et d'équilibre, les Grizzlies pourraient retrouver de leur superbe, celle qui avait si bien marché pendant les quatre premiers mois de la saison dernière.

Ja Morant devrait cette fois entamer la saison en pleine forme et reste un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue quand la santé et son mental suivent.

Sans Desmond Bane, Ja Morant et Jackson Jr ne vont pas manquer de munitions pour faire parler leur talent. Avec un duo niveau All-Star, les Grizzlies resteront capables de viser le Top 6 de l'Ouest.

LE PIRE SCÉNARIO

Le scénario est clair… et tristement familier dans le Tennessee. Ja Morant manque toujours sa vingtaine de matchs par saison, au minimum. Jaren Jackson Jr s'est montré plus durable la saison dernière, mais reste lui aussi un habitué des petits bobos, et il est d'ailleurs actuellement à l'infirmerie. Si l'un des deux joueurs vient à manquer à l'appel pour une durée prolongée, les affaires des Grizzlies vont très sérieusement se compliquer. Car le fossé est conséquent entre ce tandem et les joueurs de complément qui les entourent.

Il faudra aussi surveiller si la méthode Iisalo prend racine, et si elle n'expose pas encore davantage une équipe à même de marquer 125 points comme d'en encaisser 130.

À la croisée des chemins, Memphis est peut-être encore plus exposé à revivre une saison comme en 2023/24, conclue avec seulement 27 victoires et la 13e place de l'Ouest. Une stagnation pourrait ne même plus suffire à obtenir une place en playoffs si les équipes en phase ascendante continuent leur progression.

