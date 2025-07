Une Summer League instructive pour Jaylen Wells

Bonne nouvelle, Jaylen Wells a retrouvé les terrains de la NBA. Victime d'une grosse chute lui ayant valu une fin de saison prématurée en avril (et un séjour à l'hôpital), l'ailier des Grizzlies avait coché Las Vegas et la Summer League début juillet pour entamer un retour progressif à la compétition.

Son choix a été un succès puisqu'en plus de pouvoir tester à nouveau son cardio sur des situations de match, avec 25 minutes de temps de jeu en moyenne, il a eu la liberté de se développer davantage dans d'autres registres que son habituel rôle de « 3&D ». L'occasion de pouvoir se tromper aussi, afin de pouvoir corriger le tir le moment venu.

« C'est surtout de pouvoir faire de la répétition, d'essayer, et de faire des erreurs. Je pense que durant cette Summer League, j'ai fait beaucoup d'erreurs » a-t-il reconnu, tâtonnant encore sur quelques situations. « J'ai parfois l'impression d'essayer de trop contourner les défenseurs au lieu passer sur eux. J'essaie juste de travailler sur la façon d'être plus physique. J'ai aussi gagné du poids, donc je dois apprendre comment et quand l'utiliser ».

Confirmation attendue cette saison

S'il a admis avoir appris en faisant des erreurs, il a tout de même rendu 15.7 points, 3.3 rebonds et 2.3 passes décisives en moyenne sur trois matchs avant d'être mis sur la touche pour la fin de la Summer League.

Le troisième au classement du « Rookie of the Year » la saison passée s'est notamment illustré en se comportant en leader il y a dix jours face à Portland. Malgré une première mi-temps ratée, Jaylen Wells a su rectifier le tir ensuite pour guider son équipe jusqu'à la victoire avec 23 points à la clé.

« Il ne monte jamais trop haut et ne descend jamais trop bas. Il continue simplement de progresser et de faire des actions qui font gagner l'équipe. C'est pour ça qu'il était déjà un joueur estimé dans sa saison rookie. J'attends maintenant d'en voir plus pour sa deuxième saison », a résumé son coach, Tuomas Iisalo.

Jaylen Wells Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 79 26 42.5 35.2 82.2 1.1 2.3 3.4 1.7 1.8 0.6 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.