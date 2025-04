Evacué sur une civière, Jaylen Wells a repris conscience

Soirée d’horreur à Charlotte, lors de l’affrontement entre les Hornets et les Grizzlies. À quelques minutes de la mi-temps, une contre-attaque a débouché sur une tentative de dunk (réussi) de Jaylen Wells… sauf que le rookie de Memphis est déséquilibré dans les airs par K.J. Simpson (qui sera expulsé pour une Flagrante II) et il ne parvient pas à contrôler sa chute.

L’atterrissage est violent : le choc à la tête et au poignet ne peut être évité et voilà le jeune ailier inconscient sur le parquet durant de longues minutes. Huit au total, avant qu’il ne soit évacué sur civière sous les regards inquiets et désemparés des joueurs et des spectateurs du Spectrum Center. Le jeu reprendra quant à lui au bout de 23 minutes, avec deux joueurs en moins sur le terrain : un blessé et un exclu.

Un poignet fracturé

Transporté directement à l’hôpital, Jaylen Wells y reprendra finalement conscience, en demandant à son père le score du match (remporté à l’arrivée par les Grizzlies), mais avec des douleurs à la tête, à la mâchoire et au dos. Sans oublier une fracture du poignet, qui va probablement mettre un terme à sa première année en NBA.

Mais le sportif passait évidemment au second plan après un tel événement : « Remettons les choses en perspective. Voir cette scène et voir Jaylen comme ça, c’était une situation difficile pour tout le monde. C’est un gamin incroyablement tenace, il a connu une excellente saison et il occupe toutes nos pensées. Heureusement, il est capable de bouger tous ses membres, mais il s’est cassé le poignet apparemment. Nous pensons fort à lui. Il se rétablira très bien » a déclaré après coup son coach, Tuomas Iisalo.

Parmi les meilleurs rookies de la saison, en étant pourtant drafté au deuxième tour (39e choix), Jaylen Wells boucle donc cette campagne 2024/25 avec 10.4 points, 3.4 rebonds et 1.7 passe de moyenne au compteur, dans la peau d’un titulaire à Memphis. Et, ce, sans avoir manqué le moindre match… jusqu’à sa terrible blessure.

Jaylen Wells Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 78 26 42.6 35.5 82.7 1.1 2.3 3.4 1.7 1.9 0.6 0.9 0.1 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.