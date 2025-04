Stats & Highlights | Les Pacers et les Grizzlies enchaînent

Les Pacers peuvent encore finir 3e de la conférence Est, et cette nuit, les partenaires de Tyrese Haliburton ont signé une 5e victoire de rang, tandis que les Knicks s’inclinaient face aux Celtics. Face aux Wizards d’un très bon Alex Sarr (20 points, 12 rebonds, 6 passes), les Pacers ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence à coup de 3-points signés Aaron Nesmith et Myles Turner.

De l’enjeu aussi pour les Grizzlies qui veulent éviter le « play-in », et les coéquipiers de Ja Morant s’imposent facilement à Charlotte avec une nouvelle perf’ de Zach Edey : 17 points et 19 rebonds. Côté Hornets, Moussa Diabate et Tidjane Salaun cumulent 23 points en sortie de banc. Deux points noirs pour Memphis malgré ce 3e succès de rang : la vilaine chute de Jaylen Wells, qui se fracture le poignet ; la victoire des Clippers face aux Spurs qui les maintient à la 7e place.

Pour les Nets et les Pelicans, c’était un match pour du beurre, et les joueurs de Jordi Fernandez mettent fin à une série de cinq revers de suite en s’imposant 119-112 face aux coéquipiers de Jose Alvarado. C’est dans le 3e quart-temps que Brooklyn fait la différence grâce à Drew Timme et Trendon Watford.

Charlotte – Memphis 100 – 124





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 100 MEM 124 CLE 135 CHI 113 IND 104 WAS 98 ORL 119 ATL 112 BRO 119 NOR 114 NYK 117 BOS 119 MIL 110 MIN 103 OKC 136 LAL 120 PHO 95 GSW 133 LAC 122 SAS 117

Brooklyn – New Orleans 119 – 114





Indiana – Washington 104 – 98





