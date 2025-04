Les Warriors envoient quasiment les Suns en vacances : +38 !

Phoenix qui devait gagner pour continuer de rêver du play-in, a rapidement hissé le drapeau blanc. Stephen Curry (13 points) et Devin Booker (11 points de ses 21 points) se tirent la bourre mais les Warriors prennent rapidement treize longueurs d’avance en premier quart-temps (37-24). Brandin Podziemski (22 points, 4/6 à 3-points) et Trayce Jackson-Davis (13 points, 8 rebonds) enfoncent le clou, et les hommes de Mike Budenholzer semblent déjà en vacances (69-41) !

Stephen Curry et Draymond Green en rajoutent une couche en début de deuxième mi-temps, et l’écart atteint rapidement les 36 unités (93-57). Avec les yeux rivés sur la quatrième place, Golden State n’a fait aucun cadeau à des Suns qui finissent la saison de façon bien déprimante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry et les Warriors repartent de l’avant. Après leur défaite contre Houston dimanche, les Warriors ont immédiatement retrouvé leur mordant face à Phoenix. Stephen Curry, qui a marqué 18 de ses 25 en première mi-temps, Draymond Green, et Jimmy Butler ont donné le ton pour lancer leur équipe. Steve Kerr se félicitait d’ailleurs de l’attitude de ses vétérans pour éviter toute mauvaise surprise.

– Les Suns ont abandonné. En enregistrant leur septième défaite de suite, les Suns sont presque éliminés de la course au play-in. Il faudrait ainsi un miracle pour qu’ils reviennent sur Dallas. À l’image ce qu’ils ont montré depuis la blessure de Kevin Durant, les hommes de Mike Budenholzer n’ont pas montré la moindre résistance. Devin Booker, auteur de 21 des 43 points de son équipe, avait compris que ses coéquipiers avaient déjà abandonné. Phoenix a perdu six des sept derniers matches de plus de 15 points. L’été s’annonce chaud pour les Suns.

– Golden State, toujours maitre de son destin. Comme les Grizzlies et les Clippers, les Warriors n’ont pas flanché dans leur course aux playoffs. Les trois équipes bénéficient de l’effondrement des Wolves à Milwaukee pour prendre un mini-ascendant au classement. Au minimum, les Warriors resteront au minimum 6e s’ils gagnent leurs trois derniers matchs contre les Spurs, les Blazers et les Clippers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.