Luka Doncic injustement expulsé, le Thunder se venge des Lakers

Bouillants à 3-pts dimanche, les Lakers repartent sur les mêmes bases. Austin Reaves est impeccable et Los Angeles allume de loin. Le Thunder peut répondre avec les mêmes armes puisque Lu Dort est dans un très bon soir également. Ce premier quart-temps ressemble à un concours d’adresse, et le score le montre bien (43-43).

Les choses deviennent plus compliquées pour les Californiens ensuite. LeBron James perd des ballons avec des passes interceptées et la défense d’Oklahoma City commence à produire son effort. Du moins, un petit écart est fait à la pause (80-72). Le « King » se montre plus à son avantage en troisième quart-temps avec ses tirs de loin et Jaxson Hayes pèse à l’intérieur. Shai Gilgeous-Alexander est monté en température et le dernier quart-temps s’annonce passionnant.

Il est gâché malheureusement par les arbitres, qui expulsent Luka Doncic. Ce dernier venait de marquer un panier et de parler vers un fan, qui se trouvait juste à côté de l’arbitre. Résultat : le Slovène prend sa deuxième faute technique et doit quitter ses coéquipiers alors que le score est à égalité (108-108).

Dans la foulée, le Thunder passe un 17-3 et tue le match, remporté 136-120 et revanche de la défaite de dimanche dernier. Les Lakers peuvent nourrir des regrets…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La sortie de Luka Doncic. Comment faire autrement ? Ce combat de poids lourds a changé de visage quand le Slovène a quitté ses coéquipiers. Les Lakers ont eu beau expliquer aux arbitres que l’ancien des Mavericks ne leur parlait pas, il a été expulsé. Il ne faisait pas le match de sa saison, mais sans lui, les Californiens avaient moins d’armes et cette sortie surprise a sans doute plombé un peu le moral du groupe. Le Thunder en a profité pour rapidement passer un 17-3, conclure la partie sur un 29-12 après la sortie de la star et filer vers la victoire.

– Les deux visages d’Austin Reaves. Alors qu’il fallait jouer presque huit minutes sans Doncic, l’arrière aurait été parfait pour prendre la suite. Mais tout s’était grippé à la pause. Excellent en première mi-temps avec 18 points à 4/6 à 3-pts, il a perdu son basket en seconde, avec 6 points à 0/4 au shoot. Doncic expulsé, Reaves absent, les Lakers pouvaient difficilement arracher la victoire dans ce dernier quart-temps.

– Les 42 points de Shai Gilgeous-Alexander. Et si c’était son dernier effort pour aller chercher le trophée de MVP ? Très bon dans cette rencontre, le Canadien a collé 42 points à 14/26 au shoot, 5/9 à 3-pts, avec 6 rebonds et 6 passes.

