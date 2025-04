Le Magic signe une victoire capitale contre les Hawks

Les Hawks continuent leur descente aux enfers. Face à un concurrent direct pour cette 7e place synonyme d’avantage du terrain en « play-in », les hommes de Quin Snyder ont payé leur inconstance face au Magic (défaite 119-112). Comme un parfait résumé de leur saison, capables de battre de grosses équipes comme de passer à côté face à des formations présumées plus faibles…

Avec le Heat et les Bulls qui reviennent forts derrière, la franchise géorgienne pourrait bel et bien gâcher sa saison lors de la dernière ligne droite et se retrouver 10e à l’entame du « play-in »…

Avec un Mouhamed Gueye de retour dans le cinq majeur face à une équipe du Magic plus « grande » que le Jazz, les Hawks ont d’abord pris la foudre et subi les assauts de Paolo Banchero pendant toute la première période. Homme à tout faire des Floridiens, le numéo 1 de la Draft 2022 a ainsi inscrit 21 de ses 33 points avant la pause.

La force collective du Magic

Quand les Hawks rataient des paniers faciles et lâchaient de précieux ballons en cours de route, le Magic faisait trembler les filets du Kia Center (7/14 à 3-points) pour mener de neuf longueurs à la pause (57-66).

Lourdement pénalisés avec trois fautes pour Trae Young, Mouhamed Gueye et Zaccharie Risacher dès le début du 2e quart-temps, les Hawks ont offert de trop nombreux lancers-francs au Magic (34 tentatives) pour espérer renverser la vapeur au retour des vestiaires.

D’autant que leurs 18 ballons perdus – un péché mignon récurrent – ont permis au Magic de faire la course en tête toute la deuxième période et de ne quasiment jamais être inquiété, comptant même jusqu’à 14 longueurs d’avance à la fin du 3e acte (89-75). Si Onyeka Okongwu (30 points à 9/17 aux tirs, 14 rebonds, 4 passes et 3 interceptions) a permis aux siens de revenir à six longueurs à quatre minutes du terme (103-97), la force collective du Magic, avec quatre joueurs à 15 points ou plus, a fini par faire la différence, avec un 14-6 fatal.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Zaccharie Risacher pas à la fête pour ses 20 ans. Pour son anniversaire, le rookie français des Hawks, pénalisé d’une 3e faute dès le début du 2e quart-temps, n’a guère eu l’occasion de s’exprimer. S’il a marqué 8 points dont 2/3 derrière l’arc, il n’a eu le droit qu’à 16 minutes de jeu…

— Des retrouvailles en fin de semaine. Alors que les Hawks iront chez les Nets puis chez les Sixers, ils concluront la phase régulière à domicile contre le Magic, dimanche, pour une rencontre ô combien importante dans la perspective du « play-in ». D’ici là, les hommes de Jamahl Mosley recevront les Celtics puis iront chez les Pacers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.