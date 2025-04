Les Cavaliers écrasent les Bulls pour finir premiers à l’Est

Quelque peu faussée par l’absence de plusieurs joueurs majeurs (Donovan Mitchell d’un côté ; Nikola Vucevic, Coby White ou encore Josh Giddey de l’autre), cette potentielle affiche du premier tour des playoffs entre les Cavaliers et les Bulls restait cependant importante car, en cas de victoire, les Cavs étaient assurés de terminer en tête de la conférence Est.

Grâce à ses All-Stars, Darius Garland (28 points, 5 passes) et Evan Mobley (21 points, 11 rebonds, 7 passes), mais également une attaque de feu (25 paniers à 3-points, 35 passes décisives) et un deuxième quart-temps canon (43-24), Cleveland a su faire le boulot devant son public.

L’emportant dans les grandes largeurs (135-113) à l’issue d’une rencontre où tout aura globalement fonctionné pour les joueurs de Kenny Atkinson. Du cinq de départ au banc des remplaçants, du jeu rapide au jeu placé, des intérieurs aux extérieurs, de l’attaque à la défense et de la première à la deuxième mi-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland valide sa première place. Il suffisait d’une victoire aux Cavaliers (ou une défaite des Celtics…) pour s’assurer l’avantage du terrain au moins jusqu’en finale de conférence. Mission accomplie sans compter sur autrui, avec ce succès facile obtenu contre les Bulls où Darius Garland, Evan Mobley, Ty Jerome et De’Andre Hunter ont surtout brillé. C’est la quatrième fois de leur histoire, et la première depuis 2015/16 (saison du titre…), que les Cavs finissent numéros 1 à l’Est. En revanche, pour bénéficier de l’avantage du terrain jusqu’aux Finals, il va falloir cravacher car le Thunder a encore de la marge et devrait être intouchable…

– Un coup d’accélérateur tue tout suspense. C’est donc dans le deuxième quart-temps que les Cavaliers auront su faire la différence pour de bon dans cette partie. Sous l’impulsion d’un Darius Garland insolent d’adresse, les leaders de la conférence Est ont fait exploser la défense des Bulls à coups de paniers à 3-points (10 sur douze minutes). Groggy et sans solution, encore plus sans leurs trois meilleurs scoreurs, les joueurs de Billy Donovan se sont retrouvés à -20 en un rien de temps et ils n’ont jamais su revenir par la suite. Malgré Patrick Williams, Matas Buzelis ou Talen Horton-Tucker…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.