Les Bucks effacent 24 points de retard en quatrième quart-temps pour abattre les Wolves !

« Chaque match compte pour nous, on est en playoffs en gros depuis cinq matchs. » À l’approche des phases finales, Giannis Antetokounmpo et les Bucks viennent de démontrer qu’il n’était pas question pour eux de lâcher une rencontre dont on ne les voyait pas s’en sortir. Les joueurs du Wisconsin ont trouvé les ressources pour revenir de nulle part et s’imposer face aux Wolves (110-103).

Et une fois n’est pas coutume, il n’a pas fallu un Giannis Antetokounmpo gigantesque – encore qu’un troisième triple-double (10e sur la saison)… de suite (23 points, 13 rebonds et 10 passes) n’a absolument rien de banal – pour l’emporter. À ses côtés, quantité de soldats, à commencer par le revenant Bobby Portis et le tout aussi énergique Kevin Porter Jr, ont apporté un écot décisif dans un quatrième quart-temps mémorable.

Avant cela, les Wolves avaient dominé les débats. Déjà en tête de 11 points à la pause (45-56), les visiteurs avaient signé une énorme séquence vers la fin du troisième quart-temps avec quatre paniers primés inscrits consécutivement. Dont trois pour le seul Donte DiVincenzo, très en réussite derrière l’arc et bien aidé par la circulation de balle de son équipe et des manquements défensifs adverses.

Un terrible 23-0 !

Avec lui, Minnesota s’offrait 18 points d’avance (62-80) à trois minutes de l’entame de la dernière période. Écart aggravé cinq minutes plus tard à 24 unités (71-95) sur un nouveau panier primé du remplaçant. Les Bucks n’ont alors pas pris le temps de tergiverser car Gary Trent Jr. a instantanément signé une action à 3+1 pour lancer une folle révolte.

Kevin Porter Jr. a enchaîné avec un dunk autoritaire pour secouer le public local, tandis que Giannis Antetokounmpo a poursuivi avec un 7-0 à lui tout seul. En face, Julius Randle, Anthony Edwards et les Wolves ont cafouillé leur basket, n’arrivant plus à obtenir les bons tirs précédemment générés. La tempête Bucks ne s’arrêtait pas et se traduisait par un terrible 23-0 !

Là-dessus, les deux équipes à égalité (97-97) à trois minutes de la fin, Kevin Porter Jr. et Rudy Gobert se brouillaient après un écran posé par le Français sur la zone d’en face. Cette séquence houleuse, terminée par une faute technique chacun, allait encore profiter aux Bucks, signant un 8-0 supplémentaire ! Les Wolves ont été sonnés par la débauche d’énergie d’en face, au point d’encaisser un terrible 39-8 dans les dix dernières minutes et de s’incliner.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un retour de feu. Vainqueurs 43 à… 10 des douze dernières minutes de cette partie, les Bucks ont signé leur plus gros comeback dans un quatrième quart-temps depuis au moins la saison 1996-97. Les Bucks avaient perdu les 276 derniers matchs de saison régulière ou de playoffs dans lesquels ils avaient été menés d’au moins 20 points dans la dernière période.

– Quantité de facteurs X sur le banc des Bucks. De retour de suspension, Bobby Portis a repris ses bonnes habitudes en signant un double-double. Mais le plus impressionnant des contributeurs du banc a été Kevin Porter Jr, dont on peut citer le dunk autoritaire, les rebonds offensifs, les lignes de passes coupées (5 interceptions), la passe de « alley-oop » vers Giannis… Tout ça dans l’ultime période. Un autre « Jr. » s’est démarqué en la personne de Gary Trent, au démarrage du comeback, qu’on a vu plonger sur les ballons. Sans oublier AJ Green qui a signé l’égalisation sur un panier primé.

– Occasion manquée pour les Wolves. Alors que les Bucks enchaînent un 5e succès de rang, et ne devraient pas bouger de la 5e place à l’Est, les Wolves ont manqué l’occasion de remonter au classement à l’Ouest. Une victoire aurait permis de revenir à la hauteur des Grizzlies et des Nuggets, classés au-dessus des positions du play-in. Au lieu de cela, ils occupent la 8e place. Selon les événements de cette dernière semaine, ils pourraient se mordre les doigts en repensant à ce final.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.