La fin d’une saison pas comme les autres pour les Grizzlies

« Je ne crois pas que qui que ce soit ait encore vraiment réalisé ce qui s’est passé. » Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies n’ont pas vraiment eu le temps de le faire depuis le 28 mars. Date à laquelle la franchise du Tennessee décidait, à la surprise générale, de se séparer de Taylor Jenkins.

Les joueurs de Memphis, alors 5e au classement à l’Ouest, étaient encore à la lutte pour le meilleur positionnement en playoffs. La troupe menée par Tuomas Iisalo, promu en remplacement du coach renvoyé, a finalement dû se contenter d’une 8e place. Et passer par le play-in pour s’offrir un premier tour face à l’intouchable Thunder.

Quatre petits matchs plus tard, leur saison est déjà terminée. Après deux premières rencontres disputées en étant à côté de leur basket, les Grizzlies n’avaient pas été en mesure de conclure dans le Game 3. Malgré un énorme écart en leur faveur, la blessure de Ja Morant leur avait fait trop de mal.

Jaren Jackson Jr. s’en veut

La sortie prématurée de la vedette locale était un nouveau coup du sort pour cette équipe qui avait perdu, quelques semaines plus tôt, le productif rookie Jaylen Wells. Et que dire du match de cette nuit. Memphis a livré sa bataille la plus équilibrée de la série.

Mais ces 21 ballons perdus ont coûté beaucoup trop cher, à l’instar de la contreperformance de Jaren Jackson Jr, limité à 12 points et un faiblard 3/12 aux tirs. « Si j’avais été meilleur aujourd’hui, on aurait gagné ce match », regrette l’intérieur qui prendra le temps de réfléchir aux récents événements durant l’intersaison.

Les Grizzlies « sweepés », Desmond Bane, qui parle d’une « saison évidemment unique », estime que sa formation « a fait du bon boulot pour rester positive, optimiste et continuer à se focaliser sur l’objectif ». Sans que l’on sache vraiment où cette équipe comptait aller dans ce contexte.

« La saison ne s’est pas terminée comme on le voulait. On a une idée claire de qui on est et de ce qu’on veut devenir. On n’a pas gagné un seul match dans cette série, donc on sait qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On va aborder l’intersaison dans cet esprit », note Desmond Bane.

Une série de playoffs gagnée en six ans…

Leur coach aussi tente de voir du positif à l’issue de ce dernier match. « On s’est battu. Cette équipe n’a jamais cédé. On a eu plusieurs occasions de le faire jusqu’à la fin de la saison. C’est difficile à expliquer, à quel point il y a eu du tourment émotionnel, à commencer par le changement de coach qui a évidemment eu de fortes répercussions », formule Tuomas Iisalo.

En rappelant le facteur blessure qui a touché le club, le Finlandais estime que « les gars avaient toutes les raisons de laisser filer ce match, ils ne l’ont pas fait. C’est la force de ce groupe. »

Un groupe dont on demande s’il a vocation à rester ensemble durant l’intersaison. Après tout, depuis 2019 et l’arrivée du duo Jenkins-Morant, les Grizzlies ont connu de belles saisons marquées par quatre campagnes de playoffs. Mais n’ont gagné qu’une seule série sur cette période.

La question sera surtout de savoir qui en sera à sa tête. Tuomas Iisalo ? « Je n’ai pas d’avis sur la question. On a joué 15 matchs, on a eu deux entraînements. J’ai essayé de faire de mon mieux. Ces décisions sont pour quelqu’un d’autre dans le futur. » Un journaliste lui demande s’il veut le poste. « Est-ce que je veux être l’entraîneur principal de façon permanente ? Oui, pourquoi pas », rétorque-t-il sans beaucoup d’enthousiasme.