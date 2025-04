Preview Playoffs 2025 | OKC Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8)

Après une saison régulière exceptionnelle à 68 victoires, le Thunder a-t-il les reins assez solides pour répéter cette même domination en playoffs ? On aura un avant-goût de ce potentiel avec cette série face aux Grizzlies. Pendant longtemps, les coéquipiers de Ja Morant ont été sur le podium de la conférence Ouest, avant de craquer après le All-Star Game. Ont-ils les moyens de gêner la meilleure équipe de la NBA ? On en doute beaucoup… d’autant qu’ils restent sur neuf défaites de suite face à OKC !

PRÉSENTATION DU THUNDER

Titulaires : S. Gilgeous-Alexander, L. Dort, J. Williams, C. Holmgren, I. Hartenstein

Remplaçants : A. Caruso, J. Williams, K. Williams, I. Joe, A. Wiggins…

Absent : O. Dieng

Coach : M. Daigneault

Mark Daigneault a créé une rotation à neuf, dix joueurs absolument redoutable. Chacun connaît son rôle par coeur, et c’est aussi fort en attaque qu’en défense. Difficile de trouver des failles dans cette formation qui n’était pas loin d’atteindre les 70 victoires en saison régulière dans la plus relevée des conférences. Preuve de cette domination totale sur la ligue, OKC a terminé la saison régulière avec un écart moyen d’environ 13 points (12.87 pts/m). C’est un record dans l’histoire. Autre stat éloquente : le Thunder affiche un taux de 64% de victoires lorsqu’il était mené de 10 points et plus dans une rencontre. Là aussi, c’est un record, et ça démontre cette capacité à ne jamais paniquer et à renverser des situations compliquées.

Bref, tous les voyants sont au vert, d’autant que l’infirmerie est vide, et que SGA et ses coéquipiers ont profité de la fin de saison pour recharger les batteries. Il faudra sans doute attendre le second tour pour savoir vraiment ce que cette équipe a dans le ventre.

LE POINT FORT

Une confiance au sommet. Le Thunder n’a pas un point fort, mais des points forts ! L’attaque est au niveau de la défense, l’effectif est dense, il y a aussi le futur MVP de la NBA, sans oublier l’avantage du terrain… Le tout boosté par une confiance qui ne cesse de progresser de semaine en semaine. Rien ne semble atteindre ce groupe, capable de s’adapter à tous les types de basket.

LE POINT FAIBLE

Un excès de confiance ? C’est peut-être la toute petite interrogation sur le Thunder : est-ce que Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont à l’abri d’un excès de confiance ? A priori oui car ils ont pris un an de plus, et que l’an passé déjà, ils avaient giflé les Pelicans au premier tour. Ils ne jouent pas petit bras, mais face à des Grizzlies qui n’ont rien à perdre, il ne faudra pas faire preuve de suffisance.

PRÉSENTATION DES GRIZZLIES

Titulaires : J. Morant, S. Pippen Jr, D. Bane, J. Jackson Jr, Z. Edey

Remplaçants : S. Aldama, G. Jackson, L. Kennard, V. Williams Jr, J. Konchar, J. Huff, M. Bagley…

Absents : J. Wells, B. Clarke

Coach : T. Iisalo

Même si les Grizzlies ont dû en passer par deux manches de « play-in » pour se qualifier, les coéquipiers de Ja Morant ont longtemps fait partie des meilleures formations de la NBA. On ne gagne par 48 victoires par hasard, avec son lot de blessures, et même un changement surprise de coach. Memphis reste une équipe très dangereuse, dans le Top 6 des équipes au meilleur différentiel sur la saison, mais aussi des attaques. A plein régime, Memphis peut rivaliser avec n’importe quelle équipe de l’Ouest, même sur une série de playoffs. Sauf peut-être avec OKC…

LE POINT FORT

L’attaque de feu ! Mis sur orbite par Ja Morant, les Grizzlies aiment courir, et jouer un basket de transition. Ils sont numéro 1 de la NBA sur les points inscrits sur transition, et c’est l’équipe qui en jouent le plus. Lorsque Morant est lancé, le but est de mettre les adversaires sur les talons avec des lieutenants capables de faire mouche en première intention comme Desmond Bane ou Santi Aldama à 3-points, ou « JJJ » près du cercle.

LE POINT FAIBLE

Le banc. Depuis sa prise de fonctions, Iisalo a fait des choix forts en intégrant Zach Edey dans le cinq de départ, et en sortant Luke Kennard de la rotation. Malheureusement, il doit aussi composer avec deux absents de marque : le rookie Jaylen Wells et le malheureux Brandon Clarke. Résultat, le banc tient surtout sur l’activité d’Aldama, l’un des meilleurs remplaçants cette saison. Et quand Jackson Jr prend des fautes trop vite, c’est un peu le désert derrière…

LES CLÉS DE LA SÉRIE

– Le rebond offensif. Depuis la création de la paire Edey-Jackson Jr, les Grizzlies affichent l’un des meilleurs taux au rebond offensif de toute la ligue. Memphis a terminé sur le podium de la ligue avec un tir sur trois qui retombe dans ses mains. Avec le duo Holmgren-Hartenstein, OKC a du répondant mais la mobilité de « JJJ » peut les gêner.

– Ja Morant. Durement touché à la cheville face aux Warriors, l’ancien All-Star a serré les dents face aux Mavericks. Qu’en sera-t-il sur une série de playoffs où il aura Lu Dort puis Alex Caruso sur le dos ? On attend de lui qu’il ne tire pas trop la couverture à lui et qu’il soit capable de jouer sur demi-terrain.

SAISON RÉGULIÈRE

Thunder 4-0

– 30 décembre : OKC – Memphis (130-106)

– 9 février : Memphis – OKC (112-125)

– 6 mars : Memphis – OKC (103-120)

– 28 mars : OKC – Memphis (125-104)

VERDICT

OKC 4-0. On aimerait que les Grizzlies donnent du fil à retordre au Thunder, mais Memphis n’a clairement pas les moyens d’inquiéter la meilleure équipe de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires restent sur neuf victoires de rang face aux Grizzlies, et cette saison, leurs succès l’ont été avec des écarts compris entre +13 et +24… Ce qui n’arrange pas Memphis, c’est que le Thunder est numéro 1 de la NBA en défense, notamment sur demi-terrain, et les Grizzlies n’aiment pas jouer sur demi-terrain…

CALENDRIER

Game 1 : à OKC, dimanche 20 avril (19h00)

Game 2 : à OKC, mardi 22 avril (01h30, dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 3 : à Memphis, jeudi 24 avril (3h30, dans la nuit de jeudi à vendredi)

Game 4 : à Memphis, samedi 26 avril (21h30)

Game 5* : à OKC, mardi 28 avril

Game 6* : à Memphis, jeudi 1er mai

Game 7* : à OKC, samedi 3 mai

* Si nécessaire.