C’est donc sans Ja Morant que les Grizzlies devaient éviter un « sweep » dans ce Game 4, deux jours après avoir perdu le Game 3 malgré une avance de… 29 points. Le Thunder avait ainsi le champ libre pour boucler ce premier tour, mais les coéquipiers de Scotty Pippen Jr. (30 points, 11 rebonds) ne leur ont pas facilité la tâche. Loin de là.

Il a donc fallu que Shai Gilgeous-Alexander (38 points, 6 passes, 5 rebonds), aidé par Jalen Williams (23 points), sorte le grand jeu jusqu’à la fin pour repousser Santi Aldama (23 points, 9 rebonds), Desmond Bane (23 points, 5 rebonds, 5 passes) et tout Memphis dans les dernières secondes (117-115). Et du même coup valider ce 4-0, quelque peu sévère au regard des deux derniers matchs, mais finalement logique sur l’ensemble de la série, tant Oklahoma City était supérieur et surtout plus décisif, plus appliqué, plus « clinic » et plus uni.

Cette fois-ci, en dépit d’un nouveau démarrage en douceur, le Thunder n’a en tout cas pas reproduit la même erreur que dans le Game 3, prenant les devants dans le deuxième quart, mais creusant surtout l’écart après la pause.

Sauf que les Grizzlies, même menés d’une dizaine de points (jusqu’à -12) malgré leur présence au rebond et une meilleure efficacité à 3-points, n’ont rien lâché et ils ont peu à peu ramené l’écart à une possession dans le dernier acte, en dépit de leur nombre incalculable de ballons perdus et de points concédés en conséquence.

De quoi pousser un tant soit peu les joueurs d’OKC dans leurs retranchements… sans que cela ne gêne spécialement. Car cette équipe, avec sa défense de fer, semble déjà montrer des signes de croissance et de maturité dans les moments-clés par rapport à la saison dernière. Vivement la suite et un adversaire plus coriace pour le mesurer pleinement…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Shai Gilgeous-Alexander montre la voie. Assez loin de ses standards habituels au scoring après trois matchs (24.3 points de moyenne), « SGA » boucle cette série sur l’un de ces cartons qu’il a eu l’habitude de nous offrir tout au long de la saison régulière. Auteur du tir qui tue à 11 secondes de la fin, le futur MVP a donc tenu son rang dans ce Game 4 et permis au Thunder de filer au tour suivant. La montée en puissance du Canadien est en marche…

OKC attend maintenant Denver ou Los Angeles. Comme la saison dernière, le Thunder attaque ses playoffs par un 4-0. Le boulot est fait et il aura désormais plusieurs jours de repos supplémentaires non négligeables avant de retrouver les Nuggets ou les Clippers en demi-finale de conférence. Les deux équipes en sont aussi à leur Game 4, mais cette série (actuellement à 2-2) va s’éterniser en 6 ou 7 matchs, et ça ne se refuse pas.

Quel avenir à Memphis ? Les joueurs des Grizzlies se seront bien battus à domicile, mais ils étaient trop courts sur la durée face à une équipe du Thunder bien trop armée pour eux. Désormais, on se demande à quoi ressemblera l’été de l’équipe, qualifiée in-extremis pour les playoffs après une fin de saison qui l’aura vue enchaîner les défaites et changer de coach en cours de route. Fin de cycle en vue ? Pas impossible, car Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et leurs troupes stagnent, voire régressent, et accumulent les échecs collectifs. En donnant qui plus est l’impression de ne plus avancer dans la même direction…

