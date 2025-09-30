Ja Morant toujours sous pression

« Rien ne change pour moi. Même mentalité, même objectif. » Ja Morant dit aborder sa 7e saison NBA dans les mêmes conditions que les précédentes. À savoir « aller sur le terrain et s’assurer qu’on passe de bonnes journées. Veiller à progresser chaque jour. Continuer à être un leader et à transmettre de la confiance à tous ceux qui sont sur le terrain », poursuit le meneur de jeu.

Ce dernier est très attendu par les Grizzlies après un dernier exercice terminé dans la confusion collective. Avec le renvoi surprise, fin mars, de Taylor Jenkins et de lourdes blessures qui ont affecté le groupe. Notamment celle de Ja Morant dans le Game 3 au premier tour des playoffs face aux futurs champions, le Thunder.

« Tout ça, c’est du passé maintenant. Mon objectif, c’est d’être à fond sur cette saison et de rester concentré sur l’essentiel. Aller sur le terrain et faire ce que je sais faire », balaye le meneur de jeu dont l'absence lors du Game 4, à cause de sa hanche meurtrie, avait précipité le « sweep » subi par sa formation.

Le joueur de 26 ans dit s'être focalisé sur son physique dans son travail estival, à « apprendre à mieux le connaître, comprendre comment il réagit à certaines choses » pour s’assurer d’être prêt quand la saison commencera.

Rester en bonne santé jusqu'au bout

Son objectif de l'année étant d'être en bonne santé et de jouer les 82 matchs de la saison régulière. « Je sais que je le dis tous les ans », reconnaît celui qui n'a jamais atteint ce cap en carrière. Ja Morant n'a d'ailleurs pas été au-delà des 67 rencontres disputées, lors de sa saison rookie en 2019/20.

Avec un leader à 100% de ses moyens physiques, les attentes en interne sont élevées. « C’est une grande saison qui s’annonce pour Ja. Je pense qu’il est juste de dire que, dans notre volonté de construire une équipe capable d’atteindre le plus haut niveau, nous avons besoin que Ja soit un joueur All-NBA constant », vise le GM, Zach Kleiman.

Son joueur phare n'a plus reçu cette distinction depuis 2022, année de son trophée de meilleure progression. Mais le dirigeant se dit « très encouragé par l’intersaison que Ja a réalisée et par la trajectoire sur laquelle il se trouve pour la suite ». « Je pense que Ja est conscient de ce qui l’attend », poursuit Zach Kleiman dont le joueur semble vouloir mettre ses multiples frasques derrière lui.

« Mon objectif numéro un, c’est de gagner. Évidemment, être un gagnant, ramener un titre ici. Mais pour moi, c’est plus que ça. En dehors du terrain, c’est probablement le plus important. Être le meilleur Ja possible, sur le terrain comme en dehors, pour la ville », promet Ja Morant pour finir.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.