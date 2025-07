Scotty Pippen Jr. pourrait bien profiter du départ de Desmond Bane

Après avoir montré de bonnes choses à la fin de la saison 2023/24, Scotty Pippen Jr. a globalement confirmé la saison passée, en étant surtout remplaçant et en compilant 9.9 points et 4.4 passes de moyenne en 21 minutes.

Mais la saison des Grizzlies a été étrange, avec certes 48 succès et une attaque renouvelée, mais aussi un licenciement surprise de Taylor Jenkins à quelques semaines de la fin de la saison régulière, puis une sortie de route rapide dès le premier tour des playoffs face au Thunder, futur champion NBA.

« Tout le monde est enthousiaste. Ce sera notre année. La saison passée, on a commencé fort mais on a connu un ralentissement ensuite. On est tous prêt à y aller et à se lancer dans la saison », commente le fils de Scottie Pippen, qui pense aussi qu'avec un Tuomas Iisalo présent sur le banc dès le premier match, les choses seront plus faciles. « On l'a balancé dans une situation difficile, au niveau du timing. Il n'a pas pu imposer son attaque, ses systèmes car on avait déjà beaucoup avancé. Je suis impatient de le voir avec un été entier, une présaison et un training camp. »

Moins sollicité en défense

Au niveau personnel, Scotty Pippen Jr. va voir son rôle évoluer puisque les Grizzlies ont lâché Desmond Bane contre Kentavious Caldwell-Pope. En défense déjà, où il s'est souvent occupé du meilleur attaquant adverse.

Encore en playoffs, face à Shai Gilgeous-Alexander, MVP et meilleur marqueur de la saison régulière.

« Avoir des meilleurs défenseurs, ça retire de la pression de mon côté. Je ne vais probablement plus devoir défendre sur des arrières plus grands que moi. Après, si je dois le faire, je le ferai », se réjouit-il.

Puis en attaque également puisque « KCP » est moins prolifique que Desmond Bane. Il va donc falloir compenser les points perdus par le départ de l'arrière.

« Certains vont devoir monter d'un cran et prendre plus de shoots. Perdre ces deux joueurs fait mal mais il y a de la place pour les autres », souligne-t-il en référence aux autres départs, ceux de Jay Huff et Luke Kennard. « C'est ce que j'ai fait : travailler sur mon jeu pour être meilleur à la création. Bane est parti et je sais que je peux franchir un cap dans ce rôle. »

Scotty Pippen, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25 49.3 41.7 74.5 1.0 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 2024-25 MEM 79 21 48.0 39.7 71.3 0.8 2.5 3.3 4.4 2.6 1.3 1.7 0.4 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.