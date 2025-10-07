30 jours/30 équipes : San Antonio Spurs

Après la découverte et la construction, il est l'heure du décollage à San Antonio. Les Spurs font partie des équipes d'avenir de la Ligue depuis l'arrivée de Victor Wembanyama en NBA. En progrès en passant de 22 à 34 victoires la saison passée, l'équipe texane doit désormais passer à la vitesse supérieure, celle qui doit l'emmener dans le Top 10 de l'Ouest. L'effectif semble en tout cas paré pour cet objectif depuis le trade de De'Aaron Fox en cours de saison dernière. L’ancien meneur des Kings doit endosser le rôle de principal lieutenant de Wembanyama, au moins à court terme. Et on n'a encore rien vu de ce duo, la faute aux blessures qui ont émaillé l'exercice 2024-2025.

Après sa frayeur et une thrombose veineuse profonde, “Wemby” est bien d'attaque pour mettre à mal la NBA toute entière. Par sa seule présence, San Antonio sera l'une des attractions de la saison. Celle-ci marquera le véritable début de l’ère post-Gregg Popovich, désormais officiellement retraité, avec Mitch Johnson à plein temps sur le banc. Son baptême du feu a été assez abrupt, entre les soucis de santé de Popovich, ceux de Wembanyama et même ceux de Fox, qui n'a pu jouer que 17 petites rencontres sous ses nouvelles couleurs.

Les Spurs espèrent désormais être enfin épargnés par les coups du sort. Ceux-ci ont eu le mérite de pouvoir permettre au groupe de continuer à grandir sans supplément de pression.

Stephon Castle en a profité pour glaner le titre de Rookie de l'année et confirmer son statut d'élément d'avenir du roster (17.8 points, 5.1 rebonds, 5 passes après le All-Star Game). L'ancien de Connecticut est rejoint dans ce registre par Dylan Harper, l'un des autres bénéfices de la saison dernière sans playoffs. Le deuxième choix de la dernière Draft provoque un certain embouteillage sur la ligne arrière. Mais son talent et sa faculté à évoluer avec ou sans ballon, surtout s'il développe son tir extérieur, devraient renforcer la densité offensive des Spurs.

Outre Dylan Harper et Carter Bryant, autre joueur au gros potentiel récupéré à la Draft, l'équipe est globalement la même que celle qui a terminé l'exercice précédent. Ne manque que Chris Paul, parti après son court intérim dans le Texas et plus indispensable suite à l'arrivée de De'Aaron Fox.

Le destin des Spurs dépendra très probablement de la réussite du tandem formé par l’ancien de Sacramento et Victor Wembanyama, qui n'ont pu évoluer que cinq matchs ensemble jusqu'ici. Un court temps d'adaptation pourrait être encore nécessaire entre les deux hommes pour donner leur pleine mesure. Le vécu, le développement des seconds couteaux autour d'eux et une rotation densifiée, notamment sous le cercle avec les arrivées de Luke Kornet et Kelly Olynyk doivent permettre aux Éperons de franchir un palier.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Carter Bryant (draft), Dylan Harper (draft), Luke Kornet, David Jones Garcia (two-way), Kelly Olynyk, Lindy Waters III

Départs : Charles Bassey, Malaki Branham, Sandro Mamukelashvili, Chris Paul, Blake Wesley

LE JOUEUR À SUIVRE : VICTOR WEMBANYAMA

De'Aaron Fox aurait pu faire un bon candidat dans un contexte « normal » de première saison complète dans sa nouvelle équipe. Mais la normalité est un concept qui n'a pas vraiment lieu d'être avec Victor Wembanyama.

L'intérieur français a dû mettre un terme à sa saison dernière pour un mal rare dans le sport professionnel, à prendre très au sérieux. Cette thrombose veineuse profonde semble désormais derrière lui. Immersion avec des moines Shaolin, croissance de quelques centimètres supplémentaires et été intensif d'entraînement… « Wemby » a mis les chances de son côté pour signer un retour tonitruant.

Désormais All-Star et bien parmi les authentiques stars de la NBA, le premier choix de la Draft 2023 doit devenir le leader d'une équipe capable de gagner. En tout cas, gagner suffisamment pour découvrir les playoffs et se jauger face aux meilleures équipes de la Conférence Ouest.

Cela passera par un Victor Wembanyama revenu sur sa trajectoire ascendante, capable des gestes les plus fous en attaque et dominateur en défense. Ses premiers pas pour la reprise semblent indiquer qu'il a gagné en puissance, ce qui pourrait lui ouvrir encore plus de perspectives à sa panoplie technique quasi infinie.

Moyenne d'âge : 26,5 ans

Masse salariale : 193,2 millions de dollars (18e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les pièces du puzzle ont été rassemblées, Mitch Johnson doit désormais trouver les bons ajustements pour ces Spurs « new look ». Pour peu qu'ils soient épargnés par les soucis de santé, San Antonio a bien plus d'arguments que lors des débuts de Victor Wembanyama dans la ligue. Tous les postes sont doublés, et le cinq de départ n'a pas grand-chose à envier question talent aux concurrents directs des Spurs pour disputer les phases finales.

Si Victor Wembanyama vient à améliorer encore sa palette offensive, il sera déjà dans la conversation pour les meilleurs cinq de la saison. Cela dépendra avant tout de sa durabilité. Mais aussi de la capacité de ses coéquipiers à se mettre au diapason rapidement, chacun dans un rôle plus défini que par le passé. De l'accélérateur Fox au scoreur Vassell en passant par les étincelles Castle ou Harper, San Antonio doit et peut être plus dangereux en attaque. Si toutes les pièces s'imbriquent bien, les Spurs ont tout pour être en playoffs en fin de saison.

LE PIRE SCÉNARIO

La durabilité de Wembanyama est une chose, celle de tout l'effectif est toute aussi déterminante. De'Aaron Fox ou Dylan Harper vont déjà manquer la présaison et pourraient contraindre San Antonio à un retard à l'allumage, le temps qu'ils trouvent leurs automatismes. Ceux-ci n'ont encore rien d'évident. De'Aaron Fox et Victor Wembanyama doivent gagner en expérience commune avant de pouvoir être réellement jugés.

Outre l'ancien meneur des Kings, ils sont nombreux à avoir besoin du ballon sur les postes 1, 2 et 3 (Castle, Harper, Vassell…) et il va falloir que Mitch Johnson et son staff trouvent le juste équilibre pour impliquer tout le monde sans trop freiner les uns et les autres.

Cette balance pourrait s'avérer instable, alors que les Spurs n'ont que très peu de marge d'erreur avant de retomber dans le ventre mou de la Conférence Ouest. Une infirmerie bien remplie, ou un départ poussif comme celui de Victor Wembanyama la saison dernière et les Texans pourraient plafonner par rapport à la saison dernière.

