Victor Wembanyama n’oubliera jamais son été

Entre des visites en Chine et au Japon, ou encore un passage par la Nasa et l'organisation d'un tournoi d'échecs, Victor Wembanyama a vécu un été riche en expériences diverses et variées. Un été idéal pour oublier cette thrombose veineuse profonde qui pouvait lui coûter sa carrière.

“Mon préféré c’était probablement d'aller à la NASA et voir de l’intérieur tout ce qui me passionne” choisit-il lorsqu'on lui demande de classer ses activités estivales. “L’entraînement avec les moines, c’était une expérience incroyable. D’abord, le choc culturel d’être en Chine, même avant d’arriver au temple. C’était tellement intéressant et surprenant. J’ai adoré. Et l’entraînement dans le temple, c’était une expérience incroyable. Vraiment en dehors de ma zone de confort – c’était voulu dès le départ –, mais c’est probablement l’activité physique la plus intense que j’ai jamais faite. Donc ça a vraiment payé en termes de préparation physique, et comme expérience de vie, c’est… pour quelqu’un de curieux comme moi, c’est juste génial.”

Même s'il est très jeune, “Wemby” ne veut pas perdre de temps, et ce curieux de nature veut vivre un maximum d'expériences, même maintenant. Surtout après avoir connu la maladie et des mois de convalescence.

Vivre un maximum d'expériences

“L’expérience traumatisante dont tu parles est en réalité très liée à tout ce que j’ai fait cet été” répond-il à un journaliste. “Bien sûr, il y a eu la rééducation et le travail pour revenir encore meilleur qu’avant. Mais aussi une prise de conscience : la vie n’est pas éternelle. Il y a des expériences qu’on va forcément rater. Mais je veux en rater le moins possible. Je veux vivre un maximum de choses. Et ce n’est pas parce que je suis en NBA que je vais m’empêcher de les vivre.”

A cause de cette maladie, il “a voulu en faire davantage“. “Cela ne m'a pas empêcher de faire ce que je veux. Et ça, dans tous les domaines : que ce soit comme personnalité publique ou comme sportif pro, ça ne change rien. Je veux vivre les choses en tant qu’humain.”

A plusieurs reprises, le pivot des Spurs emploie le terme “expérience”, et pour lui, ce qu'il a vécu reste un mal pour un bien. “C’est une expérience qui change la vie. Passer autant de temps dans les hôpitaux, entouré de médecins, à entendre davantage de mauvaises nouvelles que ce que j’aurais aimé… Oui, c’est traumatisant. Mais sur le long terme, ça va être très bénéfique. Même si je ne le souhaite à personne, ça t’apprend des leçons qu’aucune autre expérience ne pourrait t’apprendre.”

Au final, qu'a-t-il appris sur lui pendant cet été ? “J’ai appris bien plus que je ne pourrais dire en une interview. Beaucoup de leçons que je n’oublierai jamais, car elles sont gravées dans mon corps. Je suis reconnaissant de ce que j’ai appris et des étapes que je franchis, comme joueur et comme personne… Ça élargit ta vision du monde, ça te fait mieux comprendre les gens. Je ne pourrais pas donner une phrase ou une leçon précise, mais ce sont des expériences enrichissantes qui te font grandir en tant que personne.”