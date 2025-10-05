Pariez en ligne avec Unibet
Mitch Johnson s’émancipe malgré l’ombre de Gregg Popovich

Publié le 5/10/2025 à 13:57

NBA – Pour son premier camp d'entraînement comme coach principal de San Antonio, Mitch Johnson impose sa vision, même s'il a gardé quelques préceptes de son mentor…

mitch johnsonPour la première fois depuis 1996, Gregg Popovich n'est pas aux commandes pour diriger le camp d'entraînement des Spurs. Comme Mitch Johnson a pris la relève sur le banc depuis bientôt un an, la transition s'effectue en douceur mais ce premier rendez-vous sans le mythique stratège marque le début d'une nouvelle ère… ou presque.

Car si Mitch Johnson a mis en place ses priorités, sa vision et ses méthodes d'entraînement, il a bien sûr conservé quelques aspects de la « Pop Touch », notamment quand le gant de velours doit laisser place à la main de fer. Victor Wembanyama a pu en faire l'expérience lorsqu'après un exercice mal exécuté par ses troupes, l'entraîneur a réuni tout le monde au milieu du terrain pour une série d'exercices punitifs du style « suicide ».

« Ça, c'est du Pop tout craché », a-t-il glissé avec le sourire. « Il y a des différences, mais je vois aussi parfois les anciennes traditions. »

Après avoir dû apprendre sur le tas, avec l'enchaînement incessant des matchs d'une saison régulière, cette intersaison lui a permis de prendre le temps de tirer les enseignements de cette première expérience, pour arriver au « training camp » avec des idées claires. « C'est mon travail, de définir la vision » a-t-il ainsi déclaré. « Cet été m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir sur ce que j'allais mettre en place pour le camp ».

Un seul mot d'ordre : au boulot !

Ce sera à lui d'essayer de maintenir l'équilibre entre exigence et proximité avec son groupe comme avait remarquablement su le faire son prédécesseur pendant près de 30 ans. Le fait qu'il soit responsable à 100% du camp d'entraînement lui donne également plus de responsabilités, mais aussi plus d'attentes à gérer.

« La saison dernière, on essayait simplement de maintenir ce qu'on avait mis en place pendant le camp d'entraînement, les principes qu'on avait. Cette année, il y a juste des éléments de base qui seront différents et qui lui permettront de dire : ‘OK, je suis entièrement responsable de ce qui se passe' », a souligné Harrison Barnes.

Si la devise « Pounding The Rock » empruntée à Jacob Riis par Gregg Popovich, pour illustrer l'importance de la persévérance et d'un travail régulier, est toujours présente sur les murs du Frost Bank Center, Mitch Johnson ne s'est pas encore approprié de mantra particulier. Sa seule priorité du moment, c'est se mettre au boulot.

« Je pense qu'on va simplement se lever et faire le travail qui nous incombe chaque jour, puis essayer de répéter ça encore et encore. Il n'y a pas de devise ou quoi que ce soit d'autre. On va simplement se mettre au travail ».

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 3.2 1.1 3.8 2.3 24.3
De'aaron Fox 17 34.0 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.4 1.5 0.3 2.7 19.7
Devin Vassell 64 31.0 44.3 36.8 79.2 0.5 3.5 4.0 2.9 1.4 1.3 0.5 1.7 16.3
Stephon Castle 81 26.7 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.2 0.9 0.3 2.0 14.7
Keldon Johnson 77 23.9 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.0 0.6 0.3 1.5 12.7
Harrison Barnes 82 27.2 50.8 43.3 80.9 1.2 2.6 3.8 1.7 0.6 0.5 0.2 0.9 12.3
Jeremy Sochan 54 25.3 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 1.6 0.8 0.5 2.4 11.4
Julian Champagnie 82 23.6 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 0.9 0.7 0.4 1.4 9.9
Chris Paul 82 28.0 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.6 1.3 0.3 1.8 8.8
Sandro Mamukelashvili 61 11.2 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 0.4 0.4 0.3 1.0 6.3
Bismack Biyombo 28 18.8 58.8 0.0 40.0 1.5 4.1 5.6 1.1 1.0 0.6 0.8 1.9 5.1
Malaki Branham 47 9.1 45.8 40.5 81.8 0.1 0.9 1.1 0.8 0.7 0.2 0.0 0.6 5.0
Zach Collins 36 11.8 46.2 30.4 88.6 1.1 1.8 2.8 1.4 0.6 0.4 0.4 1.9 4.6
Tre Jones 28 16.1 48.4 30.8 75.8 0.5 1.5 2.1 3.7 0.8 0.6 0.2 1.2 4.4
Charles Bassey 36 10.4 58.1 0.0 63.6 1.6 2.7 4.2 0.5 0.6 0.4 0.8 1.4 4.4
Blake Wesley 58 11.8 43.5 29.3 62.3 0.3 0.8 1.1 2.0 0.9 0.6 0.1 0.8 3.7
David Duke 6 5.6 42.9 50.0 50.0 0.2 0.7 0.8 0.7 0.3 0.2 0.0 0.2 2.7
Jordan Mclaughlin 18 6.9 53.6 45.0 100.0 0.1 0.4 0.5 1.5 0.3 0.3 0.1 0.3 2.5
Sidy Cissoko 17 3.2 50.0 42.9 16.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 1.3
Harrison Ingram 5 7.0 50.0 0.0 0.0 0.4 1.4 1.8 0.6 0.2 0.6 0.0 0.4 0.8
Riley Minix 1 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

