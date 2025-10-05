Mitch Johnson s’émancipe malgré l’ombre de Gregg Popovich

Pour la première fois depuis 1996, Gregg Popovich n'est pas aux commandes pour diriger le camp d'entraînement des Spurs. Comme Mitch Johnson a pris la relève sur le banc depuis bientôt un an, la transition s'effectue en douceur mais ce premier rendez-vous sans le mythique stratège marque le début d'une nouvelle ère… ou presque.

Car si Mitch Johnson a mis en place ses priorités, sa vision et ses méthodes d'entraînement, il a bien sûr conservé quelques aspects de la « Pop Touch », notamment quand le gant de velours doit laisser place à la main de fer. Victor Wembanyama a pu en faire l'expérience lorsqu'après un exercice mal exécuté par ses troupes, l'entraîneur a réuni tout le monde au milieu du terrain pour une série d'exercices punitifs du style « suicide ».

« Ça, c'est du Pop tout craché », a-t-il glissé avec le sourire. « Il y a des différences, mais je vois aussi parfois les anciennes traditions. »

Après avoir dû apprendre sur le tas, avec l'enchaînement incessant des matchs d'une saison régulière, cette intersaison lui a permis de prendre le temps de tirer les enseignements de cette première expérience, pour arriver au « training camp » avec des idées claires. « C'est mon travail, de définir la vision » a-t-il ainsi déclaré. « Cet été m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir sur ce que j'allais mettre en place pour le camp ».

Un seul mot d'ordre : au boulot !

Ce sera à lui d'essayer de maintenir l'équilibre entre exigence et proximité avec son groupe comme avait remarquablement su le faire son prédécesseur pendant près de 30 ans. Le fait qu'il soit responsable à 100% du camp d'entraînement lui donne également plus de responsabilités, mais aussi plus d'attentes à gérer.

« La saison dernière, on essayait simplement de maintenir ce qu'on avait mis en place pendant le camp d'entraînement, les principes qu'on avait. Cette année, il y a juste des éléments de base qui seront différents et qui lui permettront de dire : ‘OK, je suis entièrement responsable de ce qui se passe' », a souligné Harrison Barnes.

Si la devise « Pounding The Rock » empruntée à Jacob Riis par Gregg Popovich, pour illustrer l'importance de la persévérance et d'un travail régulier, est toujours présente sur les murs du Frost Bank Center, Mitch Johnson ne s'est pas encore approprié de mantra particulier. Sa seule priorité du moment, c'est se mettre au boulot.

« Je pense qu'on va simplement se lever et faire le travail qui nous incombe chaque jour, puis essayer de répéter ça encore et encore. Il n'y a pas de devise ou quoi que ce soit d'autre. On va simplement se mettre au travail ».