Dylan Harper opéré… mais rétabli pour la reprise ?

Sale journée pour les futurs rookies de la conférence Ouest, puisqu'après avoir appris l'absence pour la saison de Thomas Sorber côté Thunder, c'est au tour de Dylan Harper d'être blessé côté Spurs.

ESPN évoque ainsi une déchirure partielle d'un ligament du pouce gauche, au niveau de sa main de shooteur. Opéré, le fils de Ron Harper va maintenant tout faire pour être rétabli au moment de la reprise, prévue le 22 octobre prochain. Dans les rangs de San Antonio, on espère bien sûr que ce sera le cas, alors que la saison s'ouvrira par un derby à Dallas (et contre un certain Cooper Flagg…). En revanche, l'apercevoir en pré-saison est peu probable, rapporte L'Express-News.

Deuxième choix de la dernière Draft, juste derrière ce même Cooper Flagg, Dylan Harper aura évidemment une vraie place dans la rotation des Spurs pour sa première année, qu'il prévoit déjà réussie individuellement (Rookie of The Year) et collectivement (playoffs). Même s'il lui faudra composer avec la concurrence de De'Aaron Fox, Stephon Castle et Devin Vassell sur les postes 1/2, ce qui demandera de la patience. La bonne nouvelle, c'est que l'ancien Rutger se dit prêt à l'être…