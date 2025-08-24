Dylan Harper promet d’être patient, comme James Harden

Les Spurs n'ont pas vraiment hésité au moment de choisir, en deuxième position de la dernière Draft. Malgré la présence de De'Aaron Fox et Stephon Castle, et les possibles soucis de complémentarité entre trois joueurs qui se ressemblent beaucoup, ils n'ont ainsi pas hésité à sélectionner Dylan Harper.

Et dans le podcast de Carmelo Anthony, le fils de Ron Harper se dit prêt à faire jouer sa polyvalence dans le Texas.

« L'une des mes plus grandes forces, c'est ma polyvalence. Je peux jouer avec le ballon mais je peux aussi jouer sans le ballon. Je peux défendre sur le meilleur joueur adverse. Il y a beaucoup d'aspects de mon jeu qui ne sont pas cachés mais qu'on n'a pas vraiment pu voir, à cause des circonstances. Je pense que je suis à mon meilleur niveau quand j'évolue avec des joueurs aussi forts, voire plus, que moi. Dans un groupe où les joueurs sont prêts à se sacrifier pour l'équipe. Personnellement, je suis prêt à faire des sacrifices si c'est pour gagner des matchs. »

Un discours qui fera sans doute plaisir à Gregg Popovich et aux autres dirigeants de San Antonio.

Manu Ginobili, l'exemple local…

D'autant que Dylan Harper se dit prêt à être patient. Malgré son statut de 2e choix de la Draft, il ne fait pas du cinq majeur une priorité, conscient qu'il doit faire ses classes.

« On ne va pas vous donner les clés du jour au lendemain. James Harden est sorti du banc au Thunder pendant trois ou quatre ans, en attendant son tour. Tout le monde doit patienter et c'est comme ça que je vois les choses. »

À San Antonio, il pourra d'ailleurs s'inspirer de Manu Ginobili, qui a été 6e homme pendant la majeure partie de sa carrière dans le Texas. Ce qui ne l'a pas empêché de gagner quatre titres et d'être deux fois All-Star…