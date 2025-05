Dylan Harper, une option réellement envisageable pour les Spurs ?

Si les Mavericks ont tiré le gros lot lors de la « lottery », les Spurs ne s’en sont pas trop mal tirés non plus, décrochant le deuxième choix en doublant six équipes au passage…

Mais si Dallas devrait logiquement choisir Cooper Flagg, la route de San Antonio est moins claire. Jonathan Givony, le spécialiste de la Draft d’ESPN, assure toutefois que le club texan est enthousiaste à l’idée de pouvoir récupérer Dylan Harper, que tout le monde voit partir en deuxième position depuis longtemps.

Le fils de Ron Harper (1m98, 19 ans) fut même un temps envisagé comme un possible premier choix, avant que Cooper Flagg ne cimente son statut au cours de la saison. Mais avec ses impressionnantes qualités de percussion, le meneur/arrière est une solution de repli particulièrement intéressante, alors qu’il a fini la saison avec Rutgers avec 19.4 points, 4.6 passes décisives, 4.0 rebonds et 1.4 interception de moyenne, à 48% de réussite.

Un profil trop similaire à ceux de De’Aaron Fox et Stephon Castle ?

Le problème, c’est que son adresse extérieure est moyenne (33%), tout comme son adresse aux lancers-francs (75%), ce qui soulève des questions sur sa capacité à être une réelle menace de loin en NBA.

L’autre problème, c’est que De’Aaron Fox et Stephen Castle ne sont déjà pas des grands shooteurs extérieurs. Le premier tourne à 33% en carrière dans la Grande Ligue, son jeu se basant également sur l’attaque des raquettes adverses quand le « ROY » a fini sa première campagne à 28.5% de loin. Selon Jonathan Givony, les Spurs ne sont pas effrayés à l’idée d’associer les trois hommes, mais les questions de « spacing » ne manqueront pas de se poser.

C’est pourquoi les rumeurs autour de l’utilisation de ce 2e choix ont déjà commencé à s’empiler, notamment dans le cadre d’un échange (Giannis Antetokounmpo ?). Le « Mr Draft » d’ESPN a beau tenté de les éteindre, les Spurs ne vont de toute façon pas annoncer qu’ils ne sont pas à l’aise à l’idée de drafter le deuxième meilleur joueur de la cuvée, pour affaiblir leur position à l’approche de la Draft et ainsi faire baisser la valeur de leur choix.