Luke Kornet, premier cobaye d’un Victor Wembanyama très physique

Victor Wembanyama a rejoué. De retour sur les terrains après sa thrombose veineuse profonde qui a mis fin à sa dernière saison, le All-Star des Spurs a participé à un « scrimmage » devant plus de 10 000 fans.

L'équipe « Grise » de « Wemby » (12 points) a perdu (67-65) face à l'équipe « Noire » et les supporters ont retenu leur souffle quand Stephon Castle a dû quitter le terrain suite à un choc genou contre genou avec son coéquipier français. Néanmoins, les Spurs ont annoncé dans la foulée que le Rookie de l'année en titre allait bien.

Les fans ont par contre pu s'enthousiasmer en début de match, quand Victor Wembanyama est parti en mode Giannis, pour faire reculer Luke Kornet d'un coup d'épaule, avant de claquer un gros dunk à deux mains !

« Il est en train de trouver des façons de réaliser ce genre d'actions, en gardant son équilibre. Comme pour tout, il est en train de voir les ouvertures qui se présentent et ce sera cool à observer. Sa capacité à remonter le terrain avec le ballon, à utiliser son épaule et à finir, il peut être monstrueux, pour marquer mais simplement pour obtenir des tirs » confesse l'ancien Celtic, qui a pu en faire les frais lors de ce « scrimmage » et à l'entraînement.

Listé avec des centimètres (2m24) et des kilos (109) en plus au démarrage de cette campagne 2025/26, Victor Wembanyama semble donc déterminé à aller davantage au contact pour sa troisième saison dans la Grande Ligue.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.