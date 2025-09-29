Victor Wembanyama a encore grandi : 2m24 !

Absent des parquets depuis le mois de février à cause d’une thrombose veineuse à l’épaule, Victor Wembanyama était attendu pour le début de la saison 2025-26. À l’occasion du “media day”, son entraîneur Mitch Johnson a confirmé que sa star était de nouveau à 100% : “Victor [Wembanyama] a été autorisé à rejouer par notre staff médical et par la NBA. Il monte en puissance et il est enthousiaste à l’idée de retrouver les parquets.”

De son côté, le Français a également affirmé qu’il n’avait plus aucune inquiétude au sujet de son épaule depuis plusieurs mois et qu’il avait désormais “besoin de jouer au basket“.

Victor Wembanyama prendra part normalement au camp d’entraînement des Spurs et devrait donc être en tenue pour le premier match des Spurs le 22 octobre sur le parquet des Mavericks. On devrait bien évidemment le voir aussi en présaison, même s'il sera économisé comme tous les cadres de San Antonio.

Ce qu'on a appris aussi, c'est que Victor Wembanyama a gagné quelques centimètres pendant l'été, ou plutôt depuis un an, puisqu’au début de la saison 2024-25, il était mesuré à environ 2m21 (7’3) tandis que l’insider d’ESPN Michael Wright rapporte que l’intérieur des Spurs mesurerait désormais 2m24 (7’4). “Je mange beaucoup, mais ce n'est pas demain que je serai obèse” a-t-il ironisé.

Des centimètres en plus qui devraient le rendre encore plus difficile à contourner en défense, alors que “Wemby” a travaillé sa souplesse avec des moines en Chine, au mois de juin, mais aussi sa mobilité et sa puissance avec des légendes NBA comme Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon.

“Je peux vous assurer que personne ne s’est entraîné comme moi”, affirme le Français. “Ma condition physique s’est encore améliorée. Ce que j’ai fait cet été, c’est de classe mondiale.”

Alors que son retour sur les parquets approche, le Français rappelle que son objectif est de jouer les playoffs pour la première fois de sa carrière : “J’aurais aimé qu’on y arrive déjà la saison dernière, mais parfois il y a des choses qui demandent juste de la patience et la maturité.”

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.