Victor Wembanyama revient sur son séjour chez les moines Shaolin

C’est sans aucun doute l’une des informations les plus inattendues des dernières semaines : début juin, Victor Wembanyama est apparu crâne rasé dans un temple Shaolin, pour y entamer une retraite spirituelle de dix jours, en plein cœur de sa tournée en Chine !

« C’était une superbe expérience » a-t-il indiqué à ce propos, auprès de LeBron James, Tom Brady et Kai Cenat alors qu’il était de retour sur le sol américain pour participer aux Fanatics Fests. « Mon objectif en y allant, c’était juste de confronter mon corps à des choses auxquelles il n’est pas habitué, pour améliorer ma mobilité et ma puissance. C’était probablement différent de tout ce que j’ai eu l’habitude de faire. »

Jamais le dernier pour aller là où on ne l’attend pas, Victor Wembanyama s’est donc tourné vers cette destination atypique, dans le but d’en apprendre davantage sur son corps. Avec, à la clé, un mode de vie plutôt inhabituel…

« [J’y ai fait du] Kung-fu, tous les jours. C’était comme une sorte de temple vegan, un monastère… J’étais isolé de tout » a-t-il détaillé, alors que son régime alimentaire se composait principalement de courgettes et de nouilles. Il lui a toutefois fallu… quitter parfois le temple, pour manger de la viande et ne perdre perdre trop de poids.

« Wemby » était ainsi accompagné de Guillaume Alquier, son entraîneur personnel, pour travailler physiquement au fameux temple de Zhengzhou, situé à 1 500 mètres d’altitude.

« Me raser la tête a été la première chose que j’ai faite. Cela a à voir avec le bouddhisme. Je suis à peu près certain que je suis bouddhiste maintenant, non ? » s’est-il amusé. « Ils m’ont fait dire quelque chose en chinois. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifiait. » De quoi titiller Tom Brady : « Ils ne t’ont rien fait signer au moins ? »

En revanche, Victor Wembanyama ne s’est pas exprimé sur sa forme physique. On rappelle ainsi qu’une thrombose veineuse profonde a mis fin prématurément à sa saison en février dernier et, pour l’heure, on ignore encore quand il pourra pleinement reprendre le basket avec les Spurs (ou avec la France ?).

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.