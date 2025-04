Pour la première fois depuis sa thrombose veineuse profonde, et l’arrêt de sa saison sophomore, Victor Wembanyama est apparu en conférence de presse. L’intérieur des Spurs a fait un point sur son état de forme.

« Ni en retard ni en avance » dans le processus médical en place, « Wemby » ne sait pas exactement quand il pourra reprendre le basket avec contact, car « il y a des étapes » à passer pour en arriver là.

« Je peux faire du travail lourd, de la musculation, mais tout est contrôlé, et léger. Et même si, parfois, j’aimerais en faire plus, c’est logique d’un point de vue médical. Je fais confiance au processus et au staff médical. »

« Aujourd’hui, il y a beaucoup d’incertitudes »

Évidemment, pour sa participation à l’EuroBasket 2025 avec les Bleus, c’est le flou qui est de mise.

« Je ne sais pas si c’est réaliste. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’incertitudes. Se projeter, ce ne serait pas du tout pertinent. Évidemment que c’est ma volonté de faire toutes les compétitions avec l’Equipe de France. »

Tout dépendra de l’évolution de sa condition, des étapes qu’il aura franchies et de quand il les aura franchies. D’autant qu’on se doute que les Spurs seront extrêmement prudents avec leur All-Star…

« Il est motivé, comme il l’a toujours dit, mais on verra au fur et à mesure de son évolution physique. On prendra la décision quand ce sera le moment. On est dans le flou et lui aussi » commentait récemment Freddy Fauthoux.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.