Victor Wembanyama en retraite spirituelle chez les moines Shaolin

« Be Unique, Every Day ». Cette phrase (« Sois unique, chaque jour ») s’est imposée comme le mantra de Victor Wembanyama, qui a compris très jeune que sa taille le rendait différent, et qui a choisi d’en faire une force.

« Wemby » est ainsi toujours prêt à aller où on ne l’attend pas, du planétarium de San Antonio pour recevoir son trophée de « Rookie de l’année » au milieu d’enfants aux parcs de New York pour jouer aux échecs… et désormais aux temples Shaolin, en Chine, où il semble carrément avoir entamé une retraite spirituelle de dix jours !

Des photos de l’intérieur des Spurs, crâne rasé, sont ainsi apparues alors qu’il avait fait étape au fameux temple de Zhengzhou lors de la tournée qu’il effectue actuellement en Chine.

Déplacements en Chine suspendus

Et d’après les informations de L’Equipe, ce n’est pas une simple facétie de touriste. Victor Wembanyama se serait ainsi fait raser le crâne par un maître Shaolin avant donc de démarrer une retraite spirituelle de dix jours.

Ses déplacements en Chine ont même été suspendus, le temps que « Wemby » s’imprègne le plus possible de la culture shaolin, mêlant arts martiaux et méditation.

Éloigné des parquets depuis sa thrombose veineuse profonde qui a mis fin à sa saison, Victor Wembanyama devrait reprendre le fil de sa carrière NBA la saison prochaine. Après l’EuroBasket 2025 avec les Bleus ?

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.