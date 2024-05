L’alien Victor Wembanyama a reçu son trophée de Rookie de l’année au planétarium de San Antonio

San Antonio avait organisé hier une cérémonie, en petit comité, pour célébrer son futur. L’alien Victor Wembanyama a ainsi reçu son trophée de « Rookie de l’année » dans le planétarium local, en présence d’une petite centaine d’enfants issus des écoles primaires avoisinantes. Désigné à l’unanimité en début de semaine, l’intérieur français a profité de l’occasion et de la remise du trophée par le GM des Spurs, Brian Wright, pour se remémorer toutes les étapes de cette saison extraordinaire.

Les Spurs ont par ailleurs publié un clip résumant cette année riche en émotions, de son arrivée à San Antonio jusqu’à la victoire lors de son dernier match de saison régulière face au champion en titre, Denver. Pour « Wemby », ce trophée individuel est un symbole fort pour se remémorer cet exercice 2023/24 qui aura changé sa vie.

« Bien sûr, je veux gagner le plus vite possible, mais je ne m’attendais pas à ce qu’on gagne le titre dès ma première saison. C’est donc l’une des représentations de nos progrès tout au long de l’année et de tous les efforts que nous avons faits sur le terrain », a-t-il déclaré. « Je pense que recevoir ce trophée ici, avec des fans, des enfants et tout le monde heureux d’être ici, c’est aussi un bon sentiment pour moi et une bonne représentation de l’amour que nous avons reçu tout au long de l’année. Pour moi, c’est la meilleure façon de recevoir le trophée ».

Le futur s’annonce radieux

Après la diffusion du clip dans lequel il prend la parole pour remercier toute la « Spurs Army », des dirigeants aux bénévoles en passant par les joueurs, le staff, et bien sûr le public, Victor Wembanyama a de nouveau insisté sur cette notion d’environnement, terminant son discours en assurant que le futur allait être d’autant plus « fun ».

« Je suis réaliste, je sais qu’il y aura des vidéos de moi sur Internet et que l’on parlera du fait que j’ai gagné cette récompense, mais il y a tellement plus que cela. Pour moi, il s’agit bien plus de reconnaître la grandeur et la valeur de chacun », a-t-il ajouté. « Je veux dire que ce n’est pas assez. C’est à peine quelque chose. Je veux continuer sur ma lancée et faire savoir à chacun qu’il fait partie de la famille et de l’histoire. Je crois aux fans, à mes coéquipiers, au staff. Je crois en eux autant que je pense qu’ils croient en moi ».

Désormais, Victor Wembanyama va donc se préparer pour la suite et notamment la prochaine échéance sur la scène internationale avec les Jeux Olympiques de Paris qu’il va disputer cet été avec l’Equipe de France.

« Cet été est spécial parce qu’il est très chargé. J’ai déjà eu le temps de me détendre un peu en France avec ma famille, et maintenant je vais avoir le temps de m’entraîner et j’aurai juste un peu de temps après les Jeux olympiques, j’espère, pour m’entraîner avant la saison » a-t-il ainsi conclu.

𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙎𝙖𝙣 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤

…the future is going to be fun 🖤 Written & narrated by Victor Wembanyama pic.twitter.com/mwyJVUebzV — San Antonio Spurs (@spurs) May 11, 2024

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.