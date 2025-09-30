De’Aaron Fox très incertain pour la reprise

Côté Spurs, si Victor Wembanyama assure être au meilleur de sa forme, on ne peut pas en dire autant de De'Aaron Fox. Lors d'un « workout » estival, il s'est blessé à la jambe droite, au niveau des ischio-jambiers, affectant forcément sa préparation.

Mais cela pourrait surtout le tenir éloigné des parquets pour la reprise officielle, à Dallas, le 22 octobre : « Je ne vais certainement pas jouer en présaison, ça c'est sûr » a-t-il confié. « Et je ne pense pas non plus être prêt pour le premier match. Mais on verra ça au jour le jour. J'ai la sensation de pouvoir jouer dès maintenant, mais je n'ai pas d'expertise médicale. Sans mentir, je cours déjà à 24 km/h sur un tapis de course et c'est probablement plus rapide que la plupart des gens ici. Donc, quand je dis être prêt, c'est que je pense vraiment l'être. »

Après le rookie Dylan Harper, touché au pouce à l'entraînement, c'est De'Aaron Fox qui ne peut pas non plus s'entraîner comme il le souhaite, à l'aube de cette saison charnière pour San Antonio. Et pour lui, prolongé pendant l'été pour 229 millions de dollars sur quatre ans, quelques mois après avoir été transféré par les Kings.

Considéré comme la pièce manquante du puzzle texan, le meneur All-Star (2023) a en tout cas hâte de pouvoir rejouer avec Victor Wembanyama. « C'est l'une des principales raisons de ma venue ici » a-t-il notamment déclaré, à propos du Français.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 ☆ SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 * All Teams 62 36 46.3 31.0 82.7 0.9 3.9 4.8 6.3 2.6 1.5 2.8 0.4 23.5 2024-25 * SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 * SAN 17 34 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.