De’Aaron Fox très incertain pour la reprise

Côté Spurs, si Victor Wembanyama assure être au meilleur de sa forme, on ne peut pas en dire autant de De'Aaron Fox. Lors d'un « workout » estival, il s'est blessé à la jambe droite, au niveau des ischio-jambiers, affectant forcément sa préparation.
Mais cela pourrait surtout le tenir éloigné des parquets pour la reprise officielle, à Dallas, le 22 octobre : « Je ne vais certainement pas jouer en présaison, ça c'est sûr » a-t-il confié. « Et je ne pense pas non plus être prêt pour le premier match. Mais on verra ça au jour le jour. J'ai la sensation de pouvoir jouer dès maintenant, mais je n'ai pas d'expertise médicale. Sans mentir, je cours déjà à 24 km/h sur un tapis de course et c'est probablement plus rapide que la plupart des gens ici. Donc, quand je dis être prêt, c'est que je pense vraiment l'être. »
Après le rookie Dylan Harper, touché au pouce à l'entraînement, c'est De'Aaron Fox qui ne peut pas non plus s'entraîner comme il le souhaite, à l'aube de cette saison charnière pour San Antonio. Et pour lui, prolongé pendant l'été pour 229 millions de dollars sur quatre ans, quelques mois après avoir été transféré par les Kings.
Considéré comme la pièce manquante du puzzle texan, le meneur All-Star (2023) a en tout cas hâte de pouvoir rejouer avec Victor Wembanyama. « C'est l'une des principales raisons de ma venue ici » a-t-il notamment déclaré, à propos du Français.
|De'Aaron Fox
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|SAC
|73
|28
|41.2
|30.7
|72.3
|0.5
|2.3
|2.8
|4.4
|2.2
|1.0
|2.4
|0.3
|11.6
|2018-19
|SAC
|81
|31
|45.8
|37.1
|72.7
|0.5
|3.2
|3.8
|7.3
|2.5
|1.6
|2.8
|0.6
|17.3
|2019-20
|SAC
|51
|32
|48.0
|29.2
|70.5
|0.7
|3.2
|3.8
|6.8
|2.8
|1.5
|3.1
|0.5
|21.1
|2020-21
|SAC
|58
|35
|47.7
|32.2
|71.9
|0.6
|2.9
|3.5
|7.2
|2.9
|1.5
|3.0
|0.5
|25.2
|2021-22
|SAC
|59
|35
|47.3
|29.7
|75.0
|0.4
|3.5
|3.9
|5.6
|2.9
|1.2
|2.8
|0.4
|23.2
|2022-23 ☆
|SAC
|73
|33
|51.2
|32.4
|78.0
|0.5
|3.6
|4.2
|6.1
|2.4
|1.1
|2.5
|0.3
|25.0
|2023-24
|SAC
|74
|36
|46.5
|36.9
|73.8
|0.9
|3.7
|4.6
|5.6
|2.6
|2.0
|2.6
|0.4
|26.6
|2024-25 *
|All Teams
|62
|36
|46.3
|31.0
|82.7
|0.9
|3.9
|4.8
|6.3
|2.6
|1.5
|2.8
|0.4
|23.5
|2024-25 *
|SAC
|45
|37
|46.9
|32.2
|82.9
|1.0
|4.0
|5.0
|6.1
|2.6
|1.5
|3.0
|0.4
|25.0
|2024-25 *
|SAN
|17
|34
|44.6
|27.4
|81.9
|0.5
|3.8
|4.3
|6.8
|2.7
|1.5
|2.4
|0.3
|19.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.