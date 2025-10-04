Chris Paul parti, les Spurs à la recherche de leaders vocaux

« Aucune autre équipe de la ligue n'avait autant besoin de lui que la nôtre. Surtout moi. » Au moment de démarrer sa première saison pleine à la tête des Spurs, Mitch Johnson n'aurait pas été contre pouvoir s'appuyer sur le leadership de Chris Paul, qui est retourné aux Clippers cet été.

D'autant que Gregg Popovich n'est plus là non plus pour secouer ses troupes lorsque c'est nécessaire. « Chris a été une voix importante pour nous l’an dernier. C’était un bon leader, un bon leader vocal », résume Julian Champagnie en minorant sans doute l'impact de « CP3 » en la matière.

Auteur de sa plus petite production statistique en carrière (8.8 points et 7.4 passes) en 82 titularisations, le meneur de jeu n'a pas moins pu faire profiter son immense expérience – 20 saisons – auprès des jeunes tTexans. En plus d'encourager ces derniers, Chris Paul a encore beaucoup harangué les arbitres et, plus d’une fois, pris le contrôle des opérations lors des temps-morts.

Le remplacer ? « Je ne pense pas que ça puisse reposer sur une seule personne. On sait tous, collectivement, ce qu’on veut faire, où on veut aller, et il faut juste qu’on se pousse les uns les autres pour y arriver », juge Devin Vassell, dont l'avis est partagé par Julian Champagnie : « L’objectif cette année, c’est que tout le monde parle. »

De'Aaron Fox pour faire le pont ?

L'ailier estime que les Spurs ont suffisamment de vétérans en place et d'expérience cumulée pour « savoir ce qui se passe sur le terrain et pouvoir dire à un coéquipier : ‘Yo, qu’est-ce que tu fais ?' Et inversement. » Parmi les anciens, l'équipe de San Antonio compte sur Harrison Barnes et Bismack Biyombo, 33 ans tous les deux.

Keldon Johnson et Devin Vassell vont démarrer leur 7e et 6e saisons avec les Spurs, tandis que Harrison Barnes et le nouveau venu Luke Kornet ont déjà été champions.

Victor Wembanyama a beau être le meilleur joueur de sa formation, il en reste également l'un des plus jeunes. De’Aaron Fox est également un beau candidat pour prendre de la place sur le plan vocal.

« C’est une bénédiction parce que je peux encore jouer à un niveau extrêmement élevé. C’est un peu différent quand quelqu’un est dans la fin de la trentaine, que son prime est passé. Il essaie d’enseigner, mais au final, moi je peux aller sur le terrain et faire ce que je suis en train de leur prêcher. C’est le meilleur des deux mondes », juge l'ancien meneur des Kings, 27 ans, en se comparant à Paul donc.

Le statut de De'Aaron Fox, qui fait le lien entre les vétérans et la jeune génération, devrait l’aider à naviguer dans le vestiaire, selon d’autres joueurs des Spurs. « Il peut discuter aussi bien avec quelqu’un de 19 ans qu’avec quelqu’un de 33 ans », juge Harrison Barnes, qui a joué avec lui à Sacramento. De'Aaron Fox ou non, Julian Champagnie estime qu'il « ne sera pas facile de prendre la relève. Mais je pense qu’on peut y arriver si tout le monde est là. »